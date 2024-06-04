PLG／國王老闆怒槓夢想家洋將引熱議 麥卡洛：必須捍衛自己

新北國王隊昨天在主場新莊體育館以97：88打敗福爾摩沙夢想家隊，季後賽首輪以4：2獲勝，連2年闖進PLG總冠軍戰。不過網友賽後焦點都放在老闆王文祥，因為第四節比賽時，他竟直接在觀眾席起身開嗆夢想家洋將麥卡洛。

本場比賽戰況相當激烈，球迷們都很投入其中，國王老闆王文祥突然情緒失控，第四節剩2分17秒時，與麥卡洛激動對嗆，裁判和球隊人員花費不少時間阻止，連林書豪和聯盟副會長陳建州都來勸和，才沒讓事態進一步擴大，不少網友質疑為何不把他趕出場。

王文祥後來也和另一名夢想家洋將布依德起口角，似乎還在場邊罵髒話，麥卡洛受訪時透露當下有聽到不好的話，「我身為一個男人就必須捍衛自己！」

麥卡洛事後也在個人社群帳號，轉發許多網友力挺的貼文，事實上麥卡洛前年曾效力國王，但因左膝十字韌帶撕裂提前報銷，隔年他重返PLG加盟夢想家。