PLG／遭指控不正當私約哥哥妻子 高國豪發律師聲明：不實謠言
新竹御頂攻城獅隊在季後賽首輪遭桃園璞園領航猿隊淘汰，沒想到人氣球星高國豪突然在個人IG發布律師聲明，表示哥哥高國強的妻子劉家菱散布不實謠言，影響他和他配偶的名聲，甚至影響他與球團關係，請對方不要再散佈不實謠言，否則一切依法咎責。
律師聲明指出，劉家菱對外散布不實謠言，已侵害高國豪及配偶名譽，甚至影響到與球團關係。劉家菱是高國豪哥哥高國強的配偶，雙方屬姻親關係，高國豪對劉家菱也保持敬重，日常很少聯繫，就算有互動，也屬正常姻親關係交往。
謠言包含高國豪主動用IG私訊她，以不正常方式邀約外出；稱高國豪妻子是兩人關係的第三者；說高國豪行為不當，職業球隊合約到期後，不會有球隊會與他簽約。這些都是劉家菱以私訊之方式，向不特定人散佈不實言論，雖非向公眾公開，但對不特定多數人私訊不實訊息行為，仍涉犯刑法之誹謗罪責。
高國豪強調，身為職業運動員會專注在賽事，並將個人時間奉獻給家庭和籃球，藉由散布不實訊息達到提升自身價值之行為，為法所不許，希望劉家菱切勿再散佈不實謠言，否則一切依法咎責，恕無寬貸。
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