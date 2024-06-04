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PLG／林書豪助國王再闖總冠軍賽

聯合報／ 記者曾思儒／新北報導
PLG季後賽福爾摩沙夢想家與新北國王系列第6戰，被對手重點關注的林書豪（中）仍然拿下33分。記者曾原信／攝影
PLG季後賽福爾摩沙夢想家與新北國王系列第6戰，被對手重點關注的林書豪（中）仍然拿下33分。記者曾原信／攝影

新北國王當家後衛林書豪昨天轟下全場最高卅三分，防守端也做出貢獻，率隊第四節逆轉福爾摩沙夢想家，以九十七比八十八「關門」成功，系列賽四比二出線，連續兩季闖進ＰＬＧ總冠軍賽，周日展開的最終系列賽將對決例行賽龍頭桃園璞園領航猿，爭奪本季最高榮耀。

例行賽排名第三的國王，上演「下剋上」戲碼，過程卻不輕鬆，昨天首節一度十分領先馬上花光，三節打完還落後兩分，靠洋將奧帝第四節獨拿十二分、林書豪全場卅三分、十籃板、六助攻帶動，才在第四節鎖定勝利。

ＰＬＧ季後賽首輪採「打一休一」，昨天出賽四十一分鐘的林書豪坦言疲憊，他也大力稱讚對手，「我非常尊重夢想家，他們今年真的有進步。」

夢想家 新北國王 林書豪 桃園璞園領航猿 籃球

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