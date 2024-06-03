PLG／林書豪轟33分 國王淘汰夢想家闖總冠軍戰

取得PLG季後賽首輪「聽牌」優勢的新北國王隊，今天第6戰回到主場新莊體育館迎戰福爾摩沙夢想家隊，兩隊半場結束比分打平，三節打完夢想家也只以2分領先，國王第四節靠洋將奧帝3記三分彈，加上林書豪全場最高33分領軍，第四節逆轉夢想家，以97：88守護主場勝利，在5260名球迷見證下「關門」成功，連兩季闖進總冠軍賽。

首節國王打出開節19：9攻勢，夢想家在陳振傑、吳家駿、布依德聯手飆進4記外線發揮下，以28：31緊咬比分；52.4秒夢想家洋將麥卡洛「3分打」雖沒得手，但在國王失誤後馬上飆進超前外線，個人獨拿5分讓夢想家首節打完反取得33：31領先。

第二節7分54秒，夢想家教練皮爾曼被吹技術犯規，林書豪罰球得手後國王再取得領先，但夢想家有吳家駿飆進打板三分彈，麥卡洛再完成「3分打」，加上陳振傑跳投得手，夢想家打出一波8：0攻勢，領先擴大到52：44；國王靠林書豪連中兩元和路易士籃下打進回敬一波12：4猛攻，半場打完兩隊56：56平手。

林書豪上半場就攻下全場最高20分，第三節快攻再取分，加上楊敬敏飆進外線、曼尼高2罰俱中，國王打出開節9：0攻勢；夢想家直到6分46秒才靠麥卡洛罰球得分開張，不過吳家駿和陳振傑接連飆進外線，讓夢想家比分追近到66：68，1分46秒陳振傑籃下打進更讓比分68：68追平，接續陳振傑再快攻打進超前分，三節打完回敬10：0小高潮的夢想家反取得70：68領先。

第三節最後5分鐘都沒得分的國王，第四節第一波進攻洋將奧帝外線就破網，林書豪再連中兩元，國王再取得77：72領先；夢想家後衛林俊吉回應外線，但奧帝兩側底角各發射一枚三分彈，曼尼高也加入外線開火行列，讓國王領先擴大到88：78。夢想家再靠陳振傑三分彈追近比分，但3分44秒林書豪中距離跳投再得手穩住國王領先，1分55秒再拋投得手，48.3秒林俊吉又被吹烏龍犯規，讓奧帝2罰1中追加保險分，最終國王就以97：88迎接勝利。