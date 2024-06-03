T1聯盟／台新戰神成軍首年闖冠軍戰 吳東亮加碼400萬元獎金慰勞

甫結束T1 League總冠軍賽的台北台新戰神，雖最終不敵擁有NBA球星加持的台啤永豐雲豹，但仍在三名主力洋將受傷情況下，球員團結奮戰至最後一刻，認真的態度感動球迷。

台新金控董事長吳東亮及夫人彭雪芬在賽後，於亞都麗緻大飯店宴請球員與隊職員，除額外準備10公斤頂級牛排為全員加菜，並宣布加發400萬元獎金慰勞球團，表達台新金控對球隊的鼓勵。

台北台新戰神成軍首年，憑藉強大韌性與團隊凝聚力屢創驚奇，在代理總教練許皓程帶領下，以下剋上於季後賽打敗上季衛冕軍中信特攻，順利挺進總冠軍賽，雖最終未能順利摘下金盃，但拚戰精神仍感動無數球迷，更有不少非戰神球迷於台北戰神官方社群留言「感謝戰神帶給球迷精彩與感動的賽事，並對台灣籃壇做出的努力與貢獻。」

彭雪芬於感恩晚宴上表示：「過去幾個月，戰神的每場賽事幾乎都會到場加油，比看自己的小孩打籃球時還認真！也期望提高國人對體育賽事的關注，更要培育體壇新星站上國際的舞台。」

台新戰神以黑馬之姿闖進總冠軍賽，卻面臨傷兵困境，赫里斯-傑佛森於季後賽第一場即發生阿基里斯腱斷裂返美治療，總冠軍賽G4科倫紐克和恩多分別又因前眼窩骨折和小腿拉傷無法上場，只剩一位洋將強森應戰下，團隊仍憑藉絕佳的默契和奮鬥不懈地態度，全力以赴到最後一刻。

許皓程賽後受訪時感謝台新金控給了球隊機會和資源，也希望台灣有更多年輕教練的努力被看見。台新戰神就像一個大家庭，成員們訓練、生活在一起，培養出強大合作精神，期望把這股精神傳遞下去。

台新戰神球員的「認真」態度如同台新銀行的品牌精神。台新銀行對國內各種運動的支持有目共睹，除女子高球、台新女子路跑、高中籃球聯賽(HBL)及國內職籃，亦從2005年起贊助南投空手道隊選手迄今，孕育出多位國家金牌國手，並獲得體育署運動企業認證、體育推手獎肯定。