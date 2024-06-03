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PLG／攻城獅球迷輸球後爆哭引熱議 網讚：在地化經營最成功

聯合新聞網／ 綜合報導
攻城獅第6戰在新竹主場不敵領航猿，慘遭淘汰。 圖／攻城獅提供
攻城獅第6戰在新竹主場不敵領航猿，慘遭淘汰。 圖／攻城獅提供

PLG職籃季後賽火熱進行中，新竹御頂攻城獅隊昨天在首輪G6以94：98不敵桃園璞園領航猿隊，本季正式畫下句點。賽後許多獅迷留在場內痛哭，雖引來一些酸言酸語，但許多球迷大讚攻城獅主場經營相當成功。

昨天新竹縣體育館湧入6733名球迷，攻城獅洋將艾夫伯身體不適只打15分鐘，攻城獅仍戰到第四節才敗下陣來。賽後許多球迷在場內難過流淚，展現職業賽事無情一面，其中一名球迷痛哭的模樣被鏡頭捕捉下來，引發球迷熱議。

有網友嘲笑該球迷哭得太誇張，「還以為是臨演」、「台籃這種素質，根本不值得哭」、「看系籃有那麼感動哦」。不過也有許多網友力挺，「不得不說攻城獅經營真的好，這球迷也是值得尊重」、「攻城獅去過主場都知道，球迷真的超鐵」、「在地化最成功的」。

PLG職籃已成立4個賽季，前3季最佳主場都由攻城獅拿下，今年將尋求4連霸。攻城獅官方社群也發文感謝球迷支持，「感謝各位這季的陪伴，正因這份愛，我們才能在挫敗中尋獲重振的勇氣！期待未來練就強壯獅身，換我們引領你們乘風破浪，奪回屬於這個城市的榮耀。」

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攻城獅 領航猿

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