PLG／領航猿6戰淘汰攻城獅 隊史首闖總冠軍賽

陷入退無可退劣勢的新竹御頂攻城獅，今天回到新竹迎戰桃園璞園領航猿，第三節從最多21分落後追到4分差，但陣中「得分王」艾夫伯身體不適，第四節領航猿洋將伯朗又連飆外線，最終仍以98：94「關門」成功，以4：2淘汰攻城獅，率先搶下總冠軍賽門票。

隊史首度闖進總冠軍賽，領航猿本土「一哥」盧峻翔說：「這是我們第一次進冠亞軍賽，大家都很興奮。」他透露一直抱持學習心態，去年起伏大，自己從失敗中學習，很高興和團隊一起突破。

首節領航猿取得26：21微幅領先，主場的攻城獅第二節僅拿12分，半場陷入33：47落後。

領航猿第三節在白曜誠上籃、葛拉漢罰球得手後領先擴大到18分，林正進球後領航猿優勢更達57：36；攻城獅靠洋將霍立飛反撲，加上朱雲豪外線得手，兩人單節合拿16分，助攻城獅單節轟進34分，三節打完將差距縮小到67：71。

第四節霍立飛搶下進攻籃板補進，差距再縮小到2分，但盧峻翔完成「3分打」後再飆外線，個人連拿6分加上白曜誠2罰得手，領航猿一波8：0攻勢讓領先回到兩位數。攻城獅雖在高國豪外線進球下縮小差距，但伯朗連續飆進2記三分彈，盧峻翔突破得手後伯朗又追加三分球，讓領航猿再穩住領先。

攻城獅讀秒階段雖有洋將狄帝接連籃下取分，差距縮小到4分，但白曜誠和洋將沃許本接連4罰都把握，最終以98：94踢館成功，隊史首度搶進PLG總冠軍賽。

伯朗三分球8投5中攻下全隊最高24分外帶11籃板，盧峻翔15分、葛拉漢14分、沃許本和白曜誠各有12分和11分；攻城獅以霍立飛25分最高，高國豪16分是本土最高。