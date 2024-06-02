T1聯盟／雲豹奪首冠 球團發獎金

T1聯盟總冠軍賽第4戰，台啤永豐雲豹隊與台北台新戰神隊昨在各缺少2名主力球員的情況下交手，但雲豹靠著卡森斯、克羅馬攜手拿下60分，最終以108：80橫掃戰神，奪下隊史首冠，而雲豹球團與贊助商賽後也宣布頒發700萬與30萬元獎金，至於冠軍賽MVP則是由卡森斯拿下。

冠軍賽聽牌的雲豹在昨天的第4戰包括主控蔣淯安與籃板王威廉斯皆因傷缺陣，但戰神更是一口氣少了雙洋將恩多與柯倫紐克，只能以單洋將強森應戰。

儘管首節戰神靠著本土陣容的發揮還能與雲豹抗衡，但雲豹卡森斯、克羅馬整場比賽如入無人之境，前者進帳24分、24籃板，後者則有36分、9籃板、5助攻、5抄截，加上年度新人王高錦瑋16分、7籃板、7助攻演出，最終雲豹仍是以28分差距大勝戰神，以季後賽7連勝拿下隊史首冠。

首度來台打球就率隊奪冠的卡森斯，也拿下生涯首座總冠軍賽MVP，賽後他直言雲豹陣中有很多願意為了團隊付出和犧牲的球員，讓他在加入後能夠快速融入。不過在被問到未來動向時，他則笑說：「我現在只想好好喝一杯，等到過幾天比較清醒時再說。」

至於雲豹營運長顏行書也直言，未來兩個月的任務就是留下蔣淯安、李啟瑋和卡森斯等主力球員，「這一季我們在整合方面經歷很多困難，但相較起來是相對順利，接下來兩個月制服組工作就是把現有陣容留下來，持續保持有爭冠實力。」

成軍首賽季就闖進總冠軍賽的戰神，執行長黃萬隆賽後仍是肯定球員表現，並強調休賽季將會尋找更多戰將加入，朝著冠軍方向繼續努力，其中包括爭取昔日松山子弟兵、旅外球員馬建豪加入，「馬建豪是好球員，當然會爭取，但他不屬於松山，他現在是任何人都可以去爭取，我們也正在努力。」