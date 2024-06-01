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T1聯盟／蔣淯安謝隊友讓他躺冠 顏行書喊話留下核心

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
T1聯盟總冠軍賽第四戰今天在和平籃球館舉行，台啤永豐雲豹隊蔣淯安（中）本場因傷沒有上場。記者余承翰／攝影
T1聯盟總冠軍賽第四戰今天在和平籃球館舉行，台啤永豐雲豹隊蔣淯安（中）本場因傷沒有上場。記者余承翰／攝影

T1聯盟台啤永豐雲豹隊今天在主控蔣淯安缺陣的情況下，靠著雙洋將卡森斯、克羅馬猛轟60分，以28分差距擊敗台北台新戰神隊奪下隊史首冠，賽後雲豹營運長顏行書也直言，接下來兩個月制服組的任務就是留下這批奪冠陣容，包括卡森斯。

雲豹今年在土洋戰力整合完整的情況下，在季後賽拉出一波7勝0敗佳績封王，其中今天的冠軍賽第4戰，蔣淯安與聯盟籃板王威廉斯更是因傷未出賽，但戰神仍是無法擋下雲豹的猛攻，最終雲豹也順利奪下冠軍，寫下從上賽季墊底到今年奪冠的戲劇化劇本。

T1聯盟總冠軍賽第四戰，台啤永豐雲豹隊以108：80擊敗台北戰神隊，在系列賽中以4：0橫掃奪得隊史首冠，賽後球員衝進場中慶祝。記者余承翰／攝影
T1聯盟總冠軍賽第四戰，台啤永豐雲豹隊以108：80擊敗台北戰神隊，在系列賽中以4：0橫掃奪得隊史首冠，賽後球員衝進場中慶祝。記者余承翰／攝影

不過雲豹在今天奪冠後，接下來也將面臨主力球員約滿的狀況，尤其是蔣淯安、李啟瑋、黃鎮等本季在雲豹與台啤合作後加盟的本土球員，能否順利留人將會成為雲豹下賽季能否挑戰衛冕的關鍵。

雲豹營運長顏行書在賽後受訪時表示，「接下來就是制服組工作，這一季我們在整合方面經歷很多困難，但相較起來是相對順利，接下來兩個月制服組工作就是把現有陣容留下來，持續保持有爭冠實力。」

T1聯盟總冠軍賽第四戰，台啤永豐雲豹隊以108：80擊敗台北戰神隊，在系列賽中以4：0橫掃奪得隊史首冠，球員一同高舉冠軍獎盃慶祝。記者余承翰／攝影
T1聯盟總冠軍賽第四戰，台啤永豐雲豹隊以108：80擊敗台北戰神隊，在系列賽中以4：0橫掃奪得隊史首冠，球員一同高舉冠軍獎盃慶祝。記者余承翰／攝影

而今天缺陣的蔣淯安，賽後則是先感謝隊友讓他能「躺冠（躺著奪冠）」，尤其這還是他職業生涯的首座冠軍，在被問及未來動向時，蔣淯安也坦言還必須與家人討論，目前還沒辦法給予一個明確的答案。

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