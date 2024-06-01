T1聯盟／雲豹奪冠頒730萬獎金 卡森斯不談動向先喝一杯

台啤永豐雲豹隊今天在總冠軍賽第4戰以28分差距擊敗台北台新戰神後，以4：0奪下隊史首冠，賽後球團也宣布頒發700萬元冠軍獎金，加上贊助夥伴曼都加碼30萬元獎金，至於總冠軍賽MVP則是由前NBA球星卡森斯拿下，不過談到未來動向時，卡森斯則強調現在只想好好喝一杯慶祝，等清醒一點時再說。

上賽季戰績墊底的雲豹，在休賽季與台啤結盟合作後，在本土球員上獲得蔣淯安、李啟瑋、黃鎮、朱億宗等人的助拳，洋將上不僅補進最終拿下得分王克羅馬，還找來NBA球星卡森斯加盟，在土洋戰力都傲視聯盟的情況下，最終雲豹也在季後賽拉出一波7連勝封王，奪下隊史首冠。

在今年季中接掌兵符的總教練查爾斯，對於能帶領雲豹奪冠表示，「對我來說是不容易的事情，這是我第一次季中接手一支球隊，沒有經歷過季前訓練營，很多事情需要適應和熟悉，且這還是兩支球隊首次合併，需要花更多心力去整合。感謝營運長顏行書一開始就打造一個好的團隊，之後卡森斯加入後我們變得更好，這邊有很棒的球員與團隊，我們一周一周進步，在最後14場贏了13場，贏了總冠軍是實至名歸。」

至於今年拿下24分、24籃板的卡森斯也獲頒總冠軍賽MVP，他表示當自己來到雲豹時就發現這邊有一個很棒的團隊，從管理階層、隊職員到教練、球員，每個人都願意為團隊犧牲奉獻，這讓他加入後的融入變得很簡單。

談到繼2016年里約奧運後再度享受奪冠滋味，卡森斯在被問到下賽季是否願意回鍋時，他則笑說：「我現在只想好好喝一杯，等到過幾天我比較清醒時再說。現在我滿腦子只有我們是冠軍，不想去思考別的事情，讓我們先去慶祝吧。」