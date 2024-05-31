PLG／盧峻翔27分扳倒攻城獅 領航猿3：2聽牌

在系列賽前4戰打完戰成2：2的桃園璞園領航猿與新竹御頂攻城獅，今天回到桃園巨蛋進行第5戰，上半場領航猿一哥盧峻翔就火力全開拿下18分，助隊取得21分領先優勢，最終領航猿就在盧峻翔攻下27分領軍下，以97：79擊敗攻城獅，系列賽取得3：2領先。

領航猿在前天的第4戰中找回外線手感，靠著洋將葛拉漢、伯朗聯手砍進10顆三分球，以101：88擊敗攻城獅，將系列賽扳平。

而今天領航猿回到主場桃園巨蛋也維持了火燙手感，先是葛拉漢開賽後投進三分球，隨後又完成一次抄截快攻「三分打」，領軍打出一波10：0開局，隨後沃許本與盧峻翔也接續進攻火力，兩人在首節就拿下超過攻城獅團隊17分的19分，幫助領航猿首節打完取得29：17領先。

第二節盧峻翔的遠投近切更是讓攻城獅防不勝防，他單節再度有10分進帳，加上伯朗也連續兩場比賽扮演板凳奇兵，第二節8次出手命中5球，其中包括在第二節槍響前投進個人單節第二顆三分球，助領航猿半場打完保持21分領先。

易籃後攻城獅高國豪挺身而出連續砍進兩顆三分球，但手感發燙的盧峻翔隨即回敬兩顆三分球，幫助領航猿維持住領先差距，儘管攻城獅高國豪、曾柏喻又連飆兩記外線，但領航猿馬上又以更兇猛的團隊火力反壓制對手，前三節打完領航猿依舊保持21分領先。

在攻城獅持續無法縮小差距下，最終領航猿就以18分差距取勝，系列賽取得3：2領先，領航猿今天以盧峻翔砍進五記三分球拿下27分表現最佳，沃許本則有22分、15籃板，攻城獅則以高國豪20分最佳。