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PLG／比賽中球員私訊啦啦隊引批評 國王高層質疑對手帶風向

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PLG／比賽中球員私訊啦啦隊引批評 國王高層質疑故意帶風向

聯合新聞網／ 綜合報導
夢想家啦啦隊乳儒(左)、梓梓(右)。 截圖自乳儒IG
夢想家啦啦隊乳儒(左)、梓梓(右)。 截圖自乳儒IG

新北國王隊昨天在主場以87：73擊敗踢館的福爾摩沙夢想家隊，取得3：1聽牌優勢。不過場外糾紛仍沒有落幕，國王助理總經理洪晟淵今天在社群回應球員比賽中用手機一事，再度引起網友熱議。

夢想家啦啦隊成員乳儒日前發文控訴，有國王球員在比賽中私訊她，「別把台中那套帶來他們主場！」隊長梓梓也表示，「球賽正在進行中，真不知道他怎麼有時間滑IG傳訊息，也太輕鬆了。」貼文一出，立刻引發熱議，有網友懷疑是王柏智，因為他曾被鏡頭捕捉到在比賽中滑手機，不過乳儒後來也發文幫王柏智澄清。

據「NOWnews」報導，新北國王球團回應，登錄球員比賽期間不得使用手機，會要求未登錄球員在場邊時，也不能使用手機。當天未登錄的球員有林力仁、蘇培凱、翟振皓、洋將米歇爾，因此這4人受網友質疑。

洪晟淵稍早更發文表示，「看完整個對話紀錄你們聊的你來我往，你問我答，不論是場上場下的事都有聊到，開心得不得了。怎麼你發文就只提到你們開頭的第一段對話內容，講得好像你很正義凜然，對他的私訊嗤之以鼻。」

洪晟淵也抱怨，「這件事本身就是球員個人行為，你發文也不說是誰，下面整個評論的風向都被你帶到一直刷新北限動隊，甚至還有一堆球迷亂去推測是哪些球員，那請問被誤會的哪些球員心裡有什麼感想？」他強調，「去說別人的不好，並不會讓自己顯得更好，專注在球場，好好享受籃球單純給我們的快樂就好可以嗎？」

貼文一出，有網友表示，「沒人在意過程，只想知道是誰」、「沒人在意你們聊了什麼， 重點是比賽時在聊吧」、「這隊拜託一下去上公關課」。也有人開酸啦啦隊，「女生問題真的很大 搏版面嗎」、「太自助餐了」。值得一提的是，乳儒已經將原文刪除。

國王助理總經理洪晟淵發文。 截圖自網路
國王助理總經理洪晟淵發文。 截圖自網路

啦啦隊 夢想家 新北國王

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