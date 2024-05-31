TAT／魔獸自曝是聯盟股東！招募前NBA、大學和國際球員加入

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）昨天宣布重返台灣籃壇，將代表台灣野馬隊出戰亞洲巡迴賽（TAT），今天魔獸也在個人IG自曝，其實他就是TAT股東之一。

魔獸在IG發文寫道：「很高興現在可以說了，我是職業籃球聯賽TAT的股東之一。」他還用中文表示：「台灣的家人們，我已經等不及在那裡看到你們了！我實現了我回歸的承諾，並正在籌劃許多大計畫！」魔獸也不忘行銷自己的簽名T-Shirts。

霍華德以股東兼球員身分在IG招募球員，希望國際上其他好球員能加入TAT，他強調這不只是「籃球」，而是要散播「愛與微笑」到世界各地。

據美媒《Bleacher Report》報導，魔獸上季在台灣打完第一場比賽後，就出現當聯盟老闆的念頭，他透露這個聯盟將聚集前NBA球員、頂尖大學球員和國際賽好手，提供舞台證明這些球員還能打球，TAT也成為魔獸的舞台。