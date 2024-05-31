T1聯盟／雲豹聽牌 最快明天封王

T1聯盟總冠軍賽第3戰昨天移師台北台新戰神主場和平籃球館舉行，不過身為地主的戰神卻是近鄉情怯，全場三分球出手23次僅命中2球，反觀作客的台啤永豐雲豹卡森斯、蔣淯安、克羅馬得分皆在20分以上，最終雲豹就以94：79大勝戰神，冠軍賽取得3：0聽牌，最快明天就能封王。

總冠軍賽前兩場比賽都以5分差距決勝負的雲豹與戰神，昨天來到和平籃球館交手卻打出系列賽分差最大的一戰，首節雲豹就在蔣淯安狂飆3顆三分球，其中包括一次「四分打」領軍下，取得33：18的大幅領先。

反觀回到主場作戰的戰神昨卻是手感盡失，上半場只靠雙洋將恩多與強森苦撐，本土球員合計僅拿下10分，三分球11投僅1中，易籃後雲豹李啟瑋也加入戰局，單節就命中3顆三分球，幫助球隊在第三節一度取得高達33分領先優勢，儘管末節戰神一度追到13分差距，但仍為時已晚，最終雲豹就以15分差距收下3連勝，最快明天就能收下隊史首冠。