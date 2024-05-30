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T1聯盟／聽牌蔣淯安不多想 卡森斯被喊過譽直呼可愛

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
雲豹冠軍賽取得3：0聽牌。記者蘇健忠／攝影
雲豹冠軍賽取得3：0聽牌。記者蘇健忠／攝影

台啤永豐雲豹今天在總冠軍賽第3戰作客台北台新戰神主場，在最多領先到33分的情況下，最終以15分差距收下3連勝，冠軍賽以3：0聽牌，不過今天攻下20分的蔣淯安表示，儘管希望能夠以4：0結束系列賽，但現在先不想著聽牌一事，將專注力放在下一場比賽。

雲豹今天在總冠軍賽第3戰作客戰神主場，不過首節就「反客為主」，在蔣淯安砍進3顆三分球拿下14分領軍下，取得15分領先優勢，上半場打完也保持在14分領先。

雖然球隊取得大幅領先，不過李啟瑋在賽後受訪時透露，卡森斯在中場休息時希望全隊能帶著0：0的心態迎接下半場，不能因此失去專注力，而李啟瑋也在第三節開節擺脫上半場的冷手感，單節命中3顆三分球，幫助雲豹在第三節一度取得33分領先，最終也以15分差距取得聽牌優勢。

對於雲豹最快周六就能在客場封王，蔣淯安賽後也強調，儘管希望能以4：0勝出，但現在將先不想聽牌一事，專注在下一場比賽，「我們還沒有完成任務，朝著目標繼續前進。」

至於卡森斯今天在下半場一度被喊「overrate（過譽）」，他賽後受訪時說表示，當時雲豹是領先超過30分的一方，對方卻說出這樣的話讓他覺得相當「可愛」。

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