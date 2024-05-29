T1聯盟／獲選年度啦啦隊 台新戰神「反差女神」俐蓁喜極而泣

臺北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders自去年9月成軍，於今年T1聯盟年度啦啦隊票選中，在粉絲票選與專業人士評選下，以加權總分28分擊退對手，於成軍第一年斬獲年度啦啦隊肯定，得知喜訊的當下，成員Mika激動說道「雞皮疙瘩都起來了，真的假的啦!」，過去不擅長舞蹈演出的俐蓁，靠著苦練成就每次的表演，她喜極而泣的說「練舞的辛苦努力都值得了。」Taishin Wonders啦啦隊總監安妮感謝球迷朋友的支持以及業界肯定，「期待未來能創造更多不同的視覺饗宴給球迷們，回饋大家的支持。」

臺北戰神啦啦隊Taishin Wonders首年成軍，延攬各具特色的11位女神：「籃球女神」洗菜、「元氣女神」橘兒、「競技女神」Mika、「魅力女神」柳柳、「反差女神」俐蓁、「重機女神」Queena、「全糖女神」小珍奶、「淘氣女神」彭彭、「饒舌女神」甜心、「個性女神」蔓妮、「陽光女神」Ally加入，於每一場球賽開場帶來多元舞風表演，時而展現酷帥性感，時而帶來甜美可愛的開場演出，並隨著不同主題搭配相對應的特色戰袍，讓球迷一飽眼福，更獨創與競技啦啦隊合作，讓「競技女神」Mika升空演出，展現終場勝利煙火，讓現場戰友大感驚奇。

Taishin Wonders啦啦隊總監安妮認為：「啦啦隊不只是舞者，更是藝術表演者，應該嘗試各種舞風、表演形式，除了帶給球迷不同視覺體驗外，也能激發女孩的潛能，讓大家更加成長。」她也特別感謝今年合作過的所有舞蹈老師，才能激盪出不同火花，帶來讓球迷眼睛為之一亮的演出。除了開場舞蹈外，Taishin Wonders於第三節節間，前進觀眾席與球迷進行「大戰神小戰神」的趣味猜拳互動，也是第一年就能圈粉的關鍵，談及此貼近球迷的活動安排，過去曾有4年啦啦隊資歷的安妮分享：「啦啦隊的任務就是帶動球迷支持球隊，因此透過互動感染球迷，讓他們感受我們的熱情，願意與我們一起加油格外重要。」

為了捕捉第一時間獲獎的反應，球團特別以應援討論名義邀集成員視訊會議，得知獲獎當下，成員Mika、Ally、蔓妮與彭彭露出不可置信的神情，驚呼「真的假的！」，成軍第一年粉絲基數相較其他球隊少，於粉絲票選以6,525票屈居第二，但最終於專業人士評選部分拿下4張過半數的5分票，加權總分後以28分擊退對手，「個性女神」蔓妮開心的說：「每一場舞蹈我們都很認真的準備，全力呈現最好的演出給大家。」「競技女神」Mika也同樣肯定團隊的努力，「雖然成員們都是第一年認識，但慢慢培養出默契，拿出最好的表現，謝謝球迷與業界老師們的支持與肯定。」臺北戰神總冠軍賽明日將回到主場舉行第三戰，Taishin Wonders也將持續陪伴大家，已準備好帶給戰友們酷辣舞風的全新演出，一起於場邊吶喊應援為戰神加油。