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PLG／比賽中竟收到國王球員私訊 夢想家啦啦隊乳儒：滿頭問號

聯合新聞網／ 綜合報導
Formosa Sexy成員乳儒。截圖自乳儒IG
Formosa Sexy成員乳儒。截圖自乳儒IG

新北國王隊昨天在主場以96：89力克來訪的福爾摩沙夢想家隊，沒想到竟傳出有球員在比賽中用手機私訊夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員，引發球迷撻伐。

Formosa Sexy成員Lulumi（乳儒）昨天自掏腰包買票進場支持夢想家，她在個人Threads發文爆料，「敵對球員私訊叫我不要把台中（夢想家主場）那招帶來他們主場，我滿頭問號，雖然他最後說是開玩笑的，但真的不是太好笑，我懶得管他是不是開玩笑，季後賽我真的沒想跟任何人開玩笑。」

Lulumi強調，「不要在我面前嘴我們家球員，我會很不客氣直接跟你們戰，我是夢想家啦啦隊，不是你們的啦啦隊，最後今天輸球，加上我不是在工作情況下，我的臉就是開心不起來，如果你們覺得我看起來心情很差，是的，你們沒會錯意，我們輸球我就是心情不好，我也笑不出來。」

由於國王球員曾被鏡頭捕捉到比賽時用手機，部分球員經常用IG與球迷互動，因此貼文一出，立刻遭網友們撻伐，Formosa Sexy隊長梓梓也表示，「球賽正在進行中，真不知道他怎麼有時間滑IG傳訊息，也太輕鬆了。」

不過也有球迷質疑為何不公開對話截圖和姓名，Lulumi則回應，「你以為我不知道你的操作嗎？如果我公開了，會嘴我的人一定也會有你。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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PLG 啦啦隊 夢想家 新北國王

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