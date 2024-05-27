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T1聯盟／卡森斯現身手搖飲活動 透露下季仍願來台打球

中央社／ 台北27日電
前NBA球星「表弟」卡森斯（後中）。中央社 中央通訊社
前NBA球星「表弟」卡森斯（後中）。中央社 中央通訊社

效力台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹的前NBA球星卡森斯，今天出席手搖飲品牌活動時表示，雖然未來的事情很難說，但跟球團之間的溝通一直都很順暢，也非常樂意明年繼續回來效力。

T1總冠軍賽正如火如荼舉行，台啤永豐雲豹在前2場主場都順利收下勝利，系列賽以2比0領先台北戰神，接下來第3、4戰，都將移師戰神主場和平籃球館開打。

卡森斯（DeMarcus Cousins）在總冠軍賽前2場平均繳出28.5分、13.5籃板的優異數據，是雲豹能在最後關鍵階段甩開對手拿下2連勝的功臣之一。

卡森斯今天出席活動接受媒體訪問時說，球隊現在處於很棒的位置，「我們只要再2勝就可以拿到冠軍，接下來不論是對我或者球隊而言都一樣，把專注度放在球場上就可以了。」

談到接下來的規劃，卡森斯提到，未來的事情還很難講，「畢竟我現在還是雲豹的球員，但我跟球團的溝通非常順利，對於明年的合作也都樂觀其成，我也希望可以再來到台灣打球。」

這次卡森斯也帶著家人、老婆、小孩一起抵台，他透露已經帶他們去過水族館、動物園等地方感受台灣文化，「只可惜我的工作是球員，每天都要練習和練球，所以沒有太多空檔陪家人到處走。」

至於這次出席手搖飲品牌活動，卡森斯感到相當新鮮，他笑說：「老婆有沒有喝過珍珠奶茶我不是很確定，但可以肯定的是小孩沒有喝過，因為我要求只能喝水。」

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