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CBA／網傳林庭謙在中國劈腿逼對方墮胎 正宮是「林襄師妹」

聯合新聞網／ 綜合報導
林庭謙(中)。 本報資料照
林庭謙(中)。 本報資料照

林庭謙效力中國大陸CBA天津隊後，成為明星球員，沒想到有大陸網友爆料，他在已有女友的情況下，和當地女子交往，還逼女方墮胎。

昨晚有中國網友發文指出，「小林（林庭謙）在臺灣一直有在一起三四年的女朋友，這賽季領頂薪後就飄了，在天津約第三者到酒店過程中，也告知第三者他有女友，第三者也說她有男友，不到三周後第三者和小林說她懷孕了，若不和臺灣女友分手就會曝光小林。」

「小林只好和臺灣女友坦白道歉，並承諾會把這件事解決，期間內第三者朋友也會傳威脅訊息給臺灣女友，小林希望第三者去打胎，但第三者不願意還常常以死相逼，最後只能請臺灣女友演假分手，過年小林回臺灣還找臺灣女友，請她一定要等他處理好這件事回到他身邊，但第三者繼續以死相逼。」

消息傳回台灣後，不少網友指出，林庭謙女友是啦啦隊女神林襄的師妹「霖霖」，目前是職棒味全龍及職籃攻城獅啦啦隊成員，IG擁有16萬粉絲追蹤。事件爆發後，林庭謙也關閉個人IG帳號，引發更多網友聯想。

林庭謙

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