T1聯盟／雲豹逆轉奪2連勝

克服第一節13分落後，台啤永豐雲豹隊昨在NBA球星「表弟」卡森斯、本土新秀高錦瑋各拿27分領軍下，第四節逆轉台北戰神隊，終場以112：107告捷，7戰4勝制的系列賽取得2：0優勢，離T1聯盟總冠軍只差2勝。

季中加入雲豹的卡森斯，昨天第四節和戰神洋將恩多出現肢體衝突，但他控制住情緒，第四節攻下9分、4籃板，助隊單節灌進37分逆轉；他也提到，明白恩多想奪勝，對兩人衝突沒有特別生氣和情緒，但摸不透台灣裁判的吹哨尺度，「控制好場面是裁判該做的事情。」

除卡森斯27分、12籃板「雙10」發揮，雲豹兩名本土後衛都有亮眼表現，新人王大熱門高錦瑋攻下27分、3抄截，犯滿提前離場的蔣淯安挹注18分、10籃板、4助攻，兩人被教練查爾斯形容「不可思議」。

32歲的蔣淯安提到，這場從逆境中後來居上，是球隊成長的證明，「希望再贏2場，拿冠軍。」系列賽第3戰將於本周四移師戰神主場和平籃球館，第4戰周六進行，若有第5戰將於下周一回到雲豹主場桃園巨蛋。

季後賽首輪上演「下剋上」的戰神，爆冷淘汰衛冕軍新北中信特攻隊，總冠軍賽前2戰都看到贏球機會，但兩戰最終都以5分差落敗，教頭許皓程認為球隊還有許多細節可修正，但球員也打出自信和對抗性，希望回到主場能守護勝利，扳平系列賽。

戰神替補後衛林秉聖昨天攻下全場最高38分，追平聯盟季後賽本土最高得分，他強調個人紀錄是其次，「球隊贏球最重要，如果能換勝利，可以交換一下。」