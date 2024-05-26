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PLG／流鼻血罕見動怒 林書豪助隊贏球卻無奈想：我不想抱怨

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家隊洋將麥卡洛籃下取分。圖／夢想家隊提供
夢想家隊洋將麥卡洛籃下取分。圖／夢想家隊提供

季後賽首戰只差1分，福爾摩沙夢想家隊和新北國王隊今天進行的季後賽第2戰又激戰到最後一刻，國王當家球星林書豪又再度濺血，但他讀秒階段2罰俱中，且最後守下夢想家洋將麥卡洛，助國王驚險以90：86帶走勝利，7戰4勝制的系列賽扳平成1：1。

今天貢獻16分、5助攻和5抄截的林書豪提到，今天關鍵在於防守，「夢想家是非常好的防守球隊，要和他們對打要自己也防得很好。」他第四節讀秒階段守住夢想家洋將麥卡洛，也成今天關鍵攻防，但他提到這次重要防守卻苦笑說：「我真的不想抱怨，但手臂打了，沒吹，就趕緊跑回去，其實我停了一下，以為有吹。」

今年例行賽飽受傷病困擾的林書豪，今天下半場被麥卡洛打到鼻子，再出現流鼻血畫面，罕見大動作和裁判抱怨，賽後訪問忍不住吐苦水。

夢想家和國王例行賽分居第2和第3，系列賽首戰碰頭由夢想家以89：88奪勝，今天第二戰靠第二節28：17攻勢，半場取得55：50優勢，第三節差距一度擴大到兩位數，但第四節6次外線嘗試都落空，國王又有曼尼高單節12分領軍，領先易主。

夢想家最後階段仍有反超機會，最後59秒麥卡洛2罰1中將比分追到85：87，林書豪讀秒階段2罰俱中；27.8秒麥卡洛再上罰球線，2罰1中後國王雖出現失誤，但麥卡洛快攻卻被林書豪守住，接續犯規讓國王奧帝站上罰球線，他2罰1中讓國王再下保險分，最終國王就以4分差扳回一城。

麥卡洛攻下今天最高23分外帶16籃板，但17罰僅9中，夢想家全隊39罰也錯失15球，錯過連勝機會。

國王以洋將曼尼高17分最高，他的NBA球星表弟米道頓還特別訪台加油，成場邊一大亮點。

籃球

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