T1聯盟／被教頭讚「不可思議」 高錦瑋更感動隊友表現
菜鳥年就有亮眼表現的台啤永豐雲豹隊後衛高錦瑋，今天總冠軍賽第2戰攻下雲豹最高27分，加上蔣淯安18分，本土雙衛聯手發揮，助隊以112：107擊敗台北戰神隊，2連勝入袋，獲得教頭大力肯定，不過兩人不約而同提到另名本土隊友的發揮。
攻下18分、10籃板的蔣淯安先提到隊友李啟瑋，他指出李啟瑋防守端要對位戰神洋將，進攻端也有適時的關鍵外線演出，是雲豹守護主場勝利的功臣之一；高錦瑋附和說，李啟瑋今天攻守兩端都有很好表現，很為隊友開心。
「今天他投進很多關鍵的球，今天我在場上看都滿感動。」高錦瑋提到，李啟瑋近期狀況不是很理想，關鍵戰挺身而出，「真的很感動。」
李啟瑋今天三分球4投3中攻下11分，是雲豹本土第3高分，第四節讀秒階段的外線破網更澆熄戰神反撲氣焰。
高錦瑋和蔣淯安也獲得雲豹教頭查爾斯肯定，稱兩人打出不可思議表現，是十分傑出的球員，且高錦瑋僅僅是菜鳥球季就能有如此出色表現，很榮幸能執教到「小高」和「小安」，參與到雲豹挑戰總冠軍的旅程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言