T1聯盟／被教頭讚「不可思議」 高錦瑋更感動隊友表現

菜鳥年就有亮眼表現的台啤永豐雲豹隊後衛高錦瑋，今天總冠軍賽第2戰攻下雲豹最高27分，加上蔣淯安18分，本土雙衛聯手發揮，助隊以112：107擊敗台北戰神隊，2連勝入袋，獲得教頭大力肯定，不過兩人不約而同提到另名本土隊友的發揮。

攻下18分、10籃板的蔣淯安先提到隊友李啟瑋，他指出李啟瑋防守端要對位戰神洋將，進攻端也有適時的關鍵外線演出，是雲豹守護主場勝利的功臣之一；高錦瑋附和說，李啟瑋今天攻守兩端都有很好表現，很為隊友開心。

「今天他投進很多關鍵的球，今天我在場上看都滿感動。」高錦瑋提到，李啟瑋近期狀況不是很理想，關鍵戰挺身而出，「真的很感動。」

李啟瑋今天三分球4投3中攻下11分，是雲豹本土第3高分，第四節讀秒階段的外線破網更澆熄戰神反撲氣焰。

高錦瑋和蔣淯安也獲得雲豹教頭查爾斯肯定，稱兩人打出不可思議表現，是十分傑出的球員，且高錦瑋僅僅是菜鳥球季就能有如此出色表現，很榮幸能執教到「小高」和「小安」，參與到雲豹挑戰總冠軍的旅程。