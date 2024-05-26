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T1聯盟／和戰神洋將肢體衝突 卡森斯不怪對手：裁判要控制場面

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
雲豹隊卡森斯（右）摘下27分及12籃板。記者侯永全／攝影
雲豹隊卡森斯（右）摘下27分及12籃板。記者侯永全／攝影

T1聯盟今天進行總冠軍賽第2戰，台啤永豐雲豹隊NBA級球星「表弟」卡森斯和台北戰神隊洋將恩多第四節出現肢體衝突，卡森斯保鑣還因入場遭驅逐，不過卡森斯賽後強調對恩多並沒特別情緒，倒是對台灣裁判吹哨尺度仍在摸索。

今年加入T1聯盟的卡森斯提到，自己在許多地方打過球，各地都有些許差異，現在仍不夠了解台灣規則，像今天就出現很多出肘動作，到底台灣聯盟肢體碰撞的尺度到哪裡，哪些動作允許做，哪些不允許，個人還在摸索。

助隊以112：107逆轉奪勝的卡森斯再次強調，並不生氣恩多動作，球員各為其主、想爭取勝利很正常，「控制好場面是裁判該做的事情，我想問的是，他們今天做了什麼？」

今天犯滿畢業的蔣淯安對今天吹判也有點無奈，他提到就自己過去經驗，總冠軍賽肢體碰撞更多，他首戰5犯、今天更是6犯在身，對裁判尺度拿捏需要再拿捏調整。

蔣淯安倒是肯定卡森斯情緒控管，他提到恩多先前就挑釁過卡森斯，第四節中段再做出犯規動作，「是我可能也會生氣」，但卡森斯並沒有特別大反應，「小安」笑說：「和NBA比較，他控制的還算不錯。」

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