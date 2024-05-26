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T1聯盟／記者室誇張漏水 許皓程：天空為我們下雨？

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
桃園巨蛋記者室天花板漏水情況嚴重。記者曾思儒／攝影
桃園巨蛋記者室天花板漏水情況嚴重。記者曾思儒／攝影

T1聯盟總冠軍賽第2戰登場，但台啤永豐雲豹隊主場桃園巨蛋場內卻出現漏水狀況，記者室天花板漏水從賽前「小雨」到賽後「大雨」，連台北戰神隊總教練許皓程一進門都先「哇塞」驚呼一聲。

「連天空都為我們下雨啊？」許皓程開玩笑為今天107：112落敗下了註解。

桃園巨蛋是T1聯盟雲豹和PLG桃園璞園領航猿隊共用主場，兩個聯盟季後賽同時進行，主場剛好隔一天，昨天領航猿進行季後賽首輪第2戰時，記者室天花板就已經有漏水狀況。

相隔一天，天花板漏水問題沒有舒緩和解決，今天從賽前一個紙箱裝水，到賽後兩個紙箱放在漏水處周圍，座位坐墊也被漏水浸濕。

不只許皓程「傻眼」，雲豹後衛高錦瑋一進到記者室也詫異說：「怎麼會這樣？」

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