T1聯盟／卡森斯、高錦瑋各轟27分 雲豹逆轉戰神冠軍戰2連勝

T1聯盟總冠軍賽第2戰今天登場，台北戰神隊第一節最多取得13分領先，但主場迎敵的台啤永豐雲豹隊靠NBA球星「表弟」卡森斯和新人王熱門高錦瑋裡外聯手，兩人各攻下27分，率雲豹第四節逆轉，以112：107奪下連勝，系列賽取得2：0領先。

戰神首節在替補後衛林秉聖10分發揮下取得32：19領先，但雲豹第二節有蔣淯安、林信寬各5分挹注，率隊打出12：2強攻，半場打完追近到49：54，第三節高錦瑋和李啟瑋再接連飆進外線，讓雲豹以55：54逆轉比數。

上半場攻下9分的高錦瑋，第三節轟下14分，率雲豹一度71：65領先，但黃聰翰連飆2記三分彈追平比數，最後4秒雲豹李啟瑋犯規又被升級違反運動精神犯規，林秉聖2罰1中後戰神再有球權，不過曹薰襄壓哨出手彈框而出，讓雲豹帶著75：74領先進入決勝節。

戰神洋將科倫紐克第四節率先進球，讓戰神重新要回領先，雲豹靠威廉斯罰球、克羅馬和李啟瑋進球回敬10：3攻勢，雲豹最多取得88：79領先；戰神在林秉聖連拿5分下再追近到88：86。

第四節5分36秒時恩多和卡森斯發生肢體衝突，恩多被吹違反運動精神犯規，雲豹球團也領到一次奪權犯規，卡森斯和林秉聖皆2罰中1，雙方維持2分差；5分10秒林秉聖切入遭犯規，他2罰俱中追平比數，但雲豹靠卡森斯和本季獲得最佳外援的克羅馬接連得分，打出10：2強攻再拉開差距。

戰神雖有林秉聖和陳文宏接連飆進外線，但李啟瑋讀秒階段也回敬三分彈，讓雲豹仍握有107：101領先，儘管最後33秒蔣淯安犯滿離場、林秉聖2罰俱中，28.3秒高錦瑋也穩住2罰，17.6秒卡森斯2罰也把握，最終就以112：107迎接2連勝。

卡森斯和高錦瑋各轟下27分，蔣淯安18分，克羅馬15分；戰神林秉聖轟下生涯新高38分，恩多22分、黃聰翰18分，但再度錯過奪勝機會。