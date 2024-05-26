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T1聯盟／林秉聖攻18分 戰神冠軍戰G2半場領先雲豹5分

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
戰神後衛林秉聖勝上半場攻下18分，助戰神取得5分領先。記者侯永全／攝影
戰神後衛林秉聖勝上半場攻下18分，助戰神取得5分領先。記者侯永全／攝影

T1聯盟總冠軍賽第2戰今天登場，開賽前雖因籃框問題延後開場超過15分鐘，但作客的台北戰神手感不受影響，首節在替補後衛林秉聖百分百命中率攻下10分挹注下取得兩位數領先，雲豹第二節雖一度追到1分差，半場打完戰神仍握有54：49優勢。

冠軍賽採7戰4勝制，今天第2戰仍在台啤永豐雲豹主場桃園巨蛋進行，但原訂下午2點登場的賽事因調整籃框，直到2點18分才跳球。雲豹第一波攻擊就由卡森斯投進中距離，進攻框賽前還在調整的戰神也有洋將恩多進球回應，並戰神打出13：7的開賽攻勢。

7分21秒卡森斯切入暴扣追到9：13，但戰神再打出5：0攻勢，迫使雲豹5分46喊出暫停；暫停後卡森斯馬上再度灌籃，戰神射手黃聰翰也回應三分彈，讓戰神領先擴大到21：11。雲豹前11分都靠卡森斯拿下，他獨拿9分另助攻給高錦瑋籃下打進，5分15秒蔣淯安切入才是雲豹第3位進球球員。

4分39秒卡森斯下場休息，回到板凳區時念念有詞，第一節壓哨外線失手後更待在場中沈思多時才下場。

首節打完，戰神靠林秉聖替補上場後4罰俱中，包括2枚三分彈攻下10分，助戰神取得32：19優勢。

第二節雲豹在蔣淯安和「金牌狀元」林信寬各5分下打出12：2強攻，差距縮小到3分差，黃聰翰飆進外線雖讓戰神領先回到8分差，但高錦瑋連切帶投連拿5分，雲豹再追到38：41。戰神暫停後，黃聰翰又飆進外線，不過卡森斯也回敬三分彈，高錦瑋切入得手更追到1分差。

戰神靠洋將恩多、強森接連進球，陳文宏讀秒階段切入也得手，半場打完仍握有54：49領先。

林秉聖上半場就攻下18分，黃聰翰三分球6投4中贊助12分；雲豹以卡森斯14分最高，蔣淯安13分。

台啤雲豹隊卡森斯(後)。記者侯永全／攝影
台啤雲豹隊卡森斯(後)。記者侯永全／攝影
台啤雲豹隊蔣淯安(綠色球衣)。記者侯永全／攝影
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