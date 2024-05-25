T1聯盟／冠軍賽首戰 雲豹卡森斯連得5分勝戰神

T1聯盟總冠軍賽昨天在台啤永豐雲豹主場桃園巨蛋點燃戰火，迎戰台北台新戰神，雲豹整場比賽被對手緊咬不放，甚至一度落後，不過比賽最後一分半鐘卡森斯挺身而出連得5分，幫助雲豹最終以106：101險勝，搶下七戰四勝制冠軍賽首戰勝利。

在季後賽首輪橫掃海神晉級後，雲豹的冠軍賽對手則是首輪與衛冕軍中信特攻苦戰五場後勝出的戰神，盡管賽前外界都看好擁有卡森斯、蔣淯安等球星坐鎮的雲豹有優勢，但戰神卻在首戰延續了前一個系列賽韌性，讓雲豹嚇出一身冷汗。

首節雲豹在聯盟得分、抄截雙冠王克羅馬單節13分領軍下，加上卡森斯在該節槍響前中距離跳投命中，雲豹一度取得11分領先，不過戰神老將林宜輝在第二節領軍反撲，加上在防守端的持續加壓，讓首節就投進6顆三分球的雲豹，第二節三分球出手6次僅命中1球，戰神也成功逆轉戰局。

下半場兩隊持續拉鋸，不過比賽最後階段雲豹卡森斯也挺身接管戰局，先是在倒數1分半鐘時完成關鍵「三分打」，隨後又在籃下命中，個人連得5分鎖定勝局，最終雲豹順利搶下勝利。

雲豹卡森斯昨天與克羅馬皆進帳30分，成為球隊兩大贏球功臣，本土球員以蔣淯安攻下12分送出5助攻最佳，談到首戰險勝，蔣淯安說：「一開始贏那麼多被追回來，他們真的非常有韌性，我們要保持專注，尤其是在保護籃板這部分，下一場我們要做個修正，一定會愈來愈好。」

至於戰神則是以林秉聖拿下25分表現最佳，談到冠軍賽首戰與雲豹一路拉鋸，他說：「今天我們開賽被他們打得措手不及，但第二、三節打出反撲，在如此強大主場優勢下，我覺得我們做得不錯，他們今天得分大多集中在兩個洋將，本土沒有很好發揮，這讓我們接下來可以有更多的針對性，輸一場球也還好。」