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T1聯盟／卡森斯奪關鍵5分 雲豹險勝戰神冠軍賽率先開胡

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
雲豹卡森斯。圖／T1聯盟提供
雲豹卡森斯。圖／T1聯盟提供

T1聯盟總冠軍賽今天在桃園巨蛋點燃戰火，由地主台啤永豐雲豹出戰台北台新戰神，首節雲豹一度取得14分領先，但韌性十足的戰神在第二、三節展開猛烈反撲逆轉，不過比賽最後階段雲豹卡森斯接管戰局連得關鍵5分，幫助雲豹以106：101搶下七戰四勝制冠軍賽首勝。

今年T1聯盟冠軍賽，由季後賽首輪橫掃海神的雲豹，以及首輪苦戰5場爆冷淘汰衛冕軍中信特攻的戰神交手，兩隊都是隊史首度闖進冠軍賽，也代表T1聯盟將連續3年都有新冠軍產生。

而在今天的首戰，擁有NBA球星卡森斯與聯盟得分王克羅馬坐鎮的雲豹就展現強大進攻火力，首節克羅馬就火力全開投進3顆三分球，個人單節進帳13分，並幫助雲豹取得雙位數領先，儘管戰神陳文宏投進三分球止血，但第一節結束前卡森斯中距離跳投命中，首節打完雲豹取得36：25領先。

第二節戰神展現韌性，先是隊長林宜輝身先士卒連續得分，洋將強森與恩多也加入得分行列，加上雲豹進攻在戰神的加壓防守下命中率大幅下滑，三分球6次出手僅命中1球，與首節投進6球的表現出現落差，該節最後1分半鐘，戰神靠著強森籃下得分逆轉戰局，第二節首度領先，上半場打完戰神也以58：55領先。

易籃後戰神維持火燙手感，曹薰襄一度連得5分，加上林秉聖完成「四分打」，戰神一度取得6分領先，但雲豹在該節後段逐漸找回外線手感，林信寬、李啟瑋的三記三分球，幫助雲豹在該節最後26秒扳平戰局，兩隊三節打完回到原點。

第四節初雲豹打出一波5：0攻勢，但隨即遭到戰神扳平，儘管克羅馬又雲豹一度取得4分領先，但曹薰襄在比賽最後1分50秒的三分球，幫助戰神再追到1分差距，但卡森斯隨後完成「三分打」後又拿下關鍵兩分，幫助雲豹鎖定勝利，最終以5分差距搶下冠軍賽首勝。

雲豹今天以卡森斯攻下30分、15籃板表現最佳，克羅馬同樣拿下30分，本土球員則以蔣淯安12分、5助攻最佳，至於戰神則以林秉聖攻下25分最佳。

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