PLG／3數據寫季後賽新高 盧峻翔嚴肅檢討這問題

例行賽末拉出主場11連勝聯盟新猷的桃園璞園領航猿，今天在本土球星盧峻翔24分領軍下以95：82擊退新竹御頂攻城獅，季後賽首戰開出紅盤，盧峻翔24分、7助攻和4抄截更都寫下生涯季後賽單場新高，但他賽後正色說，下半場出現「不應該」的狀態，後續季後賽要更注意。

今年成為年度MVP大熱門的盧峻翔首節就有10分貢獻，第四節在攻城獅追分階段再有8分進帳，澆熄對手反撲氣燄，上場33分鐘的他強調個人數據不是重點，團隊才是主體，他嚴肅說：「下半場有點鬆懈，第一場季後賽這樣鬆懈不太應該，要把持住每場球。」

PLG本季季後賽首輪從過去5戰3勝改成7戰4勝制，領航猿和攻城獅今天結束首戰，後天就要迎接第2戰，每戰間隔都只有1天，對體力、狀態調整都是考驗。