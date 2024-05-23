PLG／3數據寫季後賽新高 盧峻翔嚴肅檢討這問題
例行賽末拉出主場11連勝聯盟新猷的桃園璞園領航猿，今天在本土球星盧峻翔24分領軍下以95：82擊退新竹御頂攻城獅，季後賽首戰開出紅盤，盧峻翔24分、7助攻和4抄截更都寫下生涯季後賽單場新高，但他賽後正色說，下半場出現「不應該」的狀態，後續季後賽要更注意。
今年成為年度MVP大熱門的盧峻翔首節就有10分貢獻，第四節在攻城獅追分階段再有8分進帳，澆熄對手反撲氣燄，上場33分鐘的他強調個人數據不是重點，團隊才是主體，他嚴肅說：「下半場有點鬆懈，第一場季後賽這樣鬆懈不太應該，要把持住每場球。」
PLG本季季後賽首輪從過去5戰3勝改成7戰4勝制，領航猿和攻城獅今天結束首戰，後天就要迎接第2戰，每戰間隔都只有1天，對體力、狀態調整都是考驗。
今天攻下11分的領航猿先發後衛李家慷透露，自己例行賽最後幾場節奏有些跑掉，有特別和教練討論，從自主訓練過程找回節奏，今天有達到成效，全隊都有很好發揮，「教練有提醒，季後賽強度不同，不可能一開始就拉開比數，後段防守攻擊都做得不錯，有些小波動但問題不大。」
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