快訊

中職／兄弟慘敗…雄鷹18安16分猛攻 寫3大隊史紀錄

PLG／重返季後賽出現4失誤 高國豪：下一場會更強悍

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
高國豪（右）和領航猿洋將伯朗第四節初發生「夾手」衝突。記者季相儒／攝影
高國豪（右）和領航猿洋將伯朗第四節初發生「夾手」衝突。記者季相儒／攝影

相隔一季重返季後賽的新竹御頂攻城獅，今天面對本季龍頭桃園璞園領航猿，第二節僅拿14分成敗因，最終以82：95吞下系列賽首敗，但剛復出的當家後衛高國豪不擔心，他強調體能下降雖比較快，但不是太大問題，會好好修正準備後天登場的第2戰。

高國豪和艾夫伯今天都遭限制，聯盟得分王艾夫伯16投僅5中拿11分另出現5失誤，高國豪9投3中拿7分也出現4失誤，他坦言經過一個半月才回到球場，命中率下降明顯，還需要些時間適應，「太久沒回到球場，體能上下降比較快，不是太大問題，好好準備下一場比賽。」

攻城獅上季例行賽戰績墊底，今年重返季後賽，高國豪不諱言需要重新適應季後賽強度，尤其是心理建設十分重要，就算是客場出發也要武裝好，「現在是季後賽，重新開始，會一場比一場更強悍，隨時預備，準備下一場。」

攻城獅教頭密特羅維奇提到，領航猿準備充分，尤其第二節防守積極，攻城獅下半場有所回應但為時已晚，會從今天比賽學習變做出修正，為7戰4勝制的系列賽好好調整。

攻城獅今天洋將派出艾夫伯、霍立飛和狄帝，密特羅維奇也解釋，另名洋將克拉右腳有阿基里斯腱傷勢，雖不是太嚴重，但保險起見做出今天的洋將配置。

高國豪（右）和領航猿洋將伯朗第四節初發生衝突。記者季相儒／攝影
高國豪（右）和領航猿洋將伯朗第四節初發生衝突。記者季相儒／攝影

籃球

延伸閱讀

PLG／盧峻翔24分領軍 領航猿主場12連勝季後賽開紅盤

PLG／就是要拚自力晉級 攻城獅宣布高國豪歸隊救火

影／西布特羅是否為單一事件？鄭文燦：食安是科學問題

PLG／高國豪因傷至少缺陣6周 攻城獅不敵領航猿

相關新聞

PLG／盧峻翔24分領軍 領航猿主場12連勝季後賽開紅盤

PLG季後賽今天從桃園點燃戰火，奪下例行賽龍頭的桃園璞園領航猿面對「吊車尾」晉級季後賽的新竹御頂攻城獅，領航猿靠第二節一...

T1聯盟／卡森斯召集球隊喊話 不談情蒐將專注力放自身

T1聯盟總冠軍賽明天將在桃園巨蛋點燃戰火，將由首度闖進總冠軍賽的台啤永豐雲豹與台北台新戰神交手，兩隊也在今天於桃園巨蛋進...

PLG／3數據寫季後賽新高 盧峻翔嚴肅檢討這問題

例行賽末拉出主場11連勝聯盟新猷的桃園璞園領航猿，今天在本土球星盧峻翔24分領軍下以95：82擊退新竹御頂攻城獅，季後賽...

PLG／守住得分王艾夫伯 領航猿卡總點名4功臣

新竹御頂攻城獅洋將艾夫伯，本季例行賽以場均23分拿下聯盟得分王，但今天季後賽首戰遭桃園璞園領航猿限制，全場16投僅5中攻...

PLG／重返季後賽出現4失誤 高國豪：下一場會更強悍

相隔一季重返季後賽的新竹御頂攻城獅，今天面對本季龍頭桃園璞園領航猿，第二節僅拿14分成敗因，最終以82：95吞下系列賽首...

籃球／MVP、女戰神入列 U18亞青女籃開訓

U18亞青女籃下月在中國深圳點燃戰火，上屆打進4強的中華隊今天正式展開集訓，16位培訓球員包括北一女MVP米靖恩、陽明高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。