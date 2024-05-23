PLG／重返季後賽出現4失誤 高國豪：下一場會更強悍

相隔一季重返季後賽的新竹御頂攻城獅，今天面對本季龍頭桃園璞園領航猿，第二節僅拿14分成敗因，最終以82：95吞下系列賽首敗，但剛復出的當家後衛高國豪不擔心，他強調體能下降雖比較快，但不是太大問題，會好好修正準備後天登場的第2戰。

高國豪和艾夫伯今天都遭限制，聯盟得分王艾夫伯16投僅5中拿11分另出現5失誤，高國豪9投3中拿7分也出現4失誤，他坦言經過一個半月才回到球場，命中率下降明顯，還需要些時間適應，「太久沒回到球場，體能上下降比較快，不是太大問題，好好準備下一場比賽。」

攻城獅上季例行賽戰績墊底，今年重返季後賽，高國豪不諱言需要重新適應季後賽強度，尤其是心理建設十分重要，就算是客場出發也要武裝好，「現在是季後賽，重新開始，會一場比一場更強悍，隨時預備，準備下一場。」

攻城獅教頭密特羅維奇提到，領航猿準備充分，尤其第二節防守積極，攻城獅下半場有所回應但為時已晚，會從今天比賽學習變做出修正，為7戰4勝制的系列賽好好調整。

攻城獅今天洋將派出艾夫伯、霍立飛和狄帝，密特羅維奇也解釋，另名洋將克拉右腳有阿基里斯腱傷勢，雖不是太嚴重，但保險起見做出今天的洋將配置。