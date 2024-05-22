T1聯盟／冠軍賽首戰劉錚開球 雲豹推只差一冠主題周

桃園台啤永豐雲豹隊將於24日晚間7點在桃園巨蛋進行隊史冠軍戰首戰，球團將邀請「台籃一哥」劉錚擔任開球嘉賓，同時還將推出「只差一冠」主題周，24日與26日兩場主場賽事，邀請球迷一起進場應援加持，幫助雲豹奪得總冠軍。

為慶祝雲豹隊史首次打進總冠軍賽，球團精心設計一系列應援贈品，包括「只差一冠」豹綠短tee、「HERO'S BACK」應援毛巾、應援手牌、調啤豹手機支架、無我開瓶器以及復古茄芷袋等，每個票區將提供不同的應援贈品。

球場環廊還安排許多刺激有趣的闖關活動，其中包括「不留一手擊倒對手」丟沙包、「LET'S GOLD ONE 推酒杯」等遊戲，球迷們在完成每一關遊戲後，可通過集章方式累積印章，集滿三個印章後可憑票根，前往東門服務台兌換精選台啤產品。

雲豹球團也將為所有入場球迷發放入場禮，隨機贈送金牌FREE啤酒風味飲料，口味包括月臨芭檸青、朝沁百香多、星月荔枝烏龍及烈日芒果冰茶、旺爺維他命氣泡水，數量有限，送完為止，另外只要追蹤台啤永豐雲豹的Instagram，並限時動態打卡@taiwanbeerleopard，就有機會獲得台啤產品和台雲豹的官方商品。

此外，「浪LIVE」電豹女為了總冠軍賽也精心策劃了全新的舞蹈風格，從選曲到編舞，電豹女勇於創新及多方嘗試，融合了各自擅長的舞蹈，打造出更加動感的隊形，將以熱血沸騰的舞蹈為總冠軍賽拉開序幕。

為了回饋桃園市民的支持，雲豹球團延續「豹達桃園三重奏」活動優惠：桃園區、八德區、龜山區的里民憑身分證至售票亭即可免費兌換票券入場，數量有限，換完為止，每里限量50人。此外，前100名桃園市民出示「桃園市民卡或身份證」的市民，於售票亭即可免費兌換票券入場，一證換兩張，僅限本人使用，數量有限，換完為止。

同時，凡桃園市民於當日賽事售票亭購買經典區門票，可享100元優惠，如遇售罄則不提供此優惠，身分證、桃園市民卡皆能兌換兩張門票，僅限本人使用。