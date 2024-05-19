籃球／EBL國小聯賽 北投、永平稱王封后
112學年度國小籃球聯賽（EBL）今天在泰山體育館舉行男、女子組冠軍戰，其中台北市北投國小達成男子組2連霸，而新北市永平國小則在女子組封后。
今年3月拿下全國國民小學籃球錦標賽六男甲冠軍，北投國小帶著衛冕氣勢征戰國民小學籃球聯賽，今天在冠軍戰面對新北市安坑國小，雖然球員身材並不突出，不過靠著當家射手周秉桐轟進15分，以50比37完成2連霸。
教練黃湘雯接受中央社採訪時透露，這批球員的抗壓能力很好，即便沒辦法藉由身材贏球，但依舊能靠團隊突破對手，尤其「鐵三角」黃佳霖、周秉桐及翁晨惟扮演關鍵角色，「他們還會分析每一個對手，然後跟其他隊友討論，甚至提醒所有人應該注意什麼事。」
黃湘雯透露，周秉桐在陣中扮演射手，以前脾氣比較不穩定，但這幾場控制得很好，「他是現在愈來愈沉穩的領導者，而且跟佳霖一樣超級愛籃球，兩個人的默契也很好。」
周秉桐提到，幼兒園中班看著爸爸與其他人在社區3對3「鬥牛」，因而開始接觸籃球，加上喜歡進球的感覺，開始投入球隊訓練，並自曝偶像是美國職籃NBA金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）。
以冠軍為國小籃球生涯劃下句點，周秉桐自評表現還可以，不過升上國中後，確定與同隊4年的搭檔黃佳霖拆夥，未來將從最熟悉的隊友變成對手。
至於女子組部分，新北市永平國小挺過開局的亂流後，最後以41比22力退台北市南港國小，隊史首度在EBL封后。身為永平校友的教練顏子寧接受中央社採訪表示，看著這群球員從做什麼事都能吵架，到勇敢為自己付出，甚至拿下冠軍，「真的滿有成就感，這座冠軍對我來說也是意義非凡。」
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