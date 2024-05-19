PLG／攻城獅搭上季後賽末班車 富邦勇士4連霸夢碎

新竹御頂攻城獅隊昨天在主場迎戰福爾摩沙夢想家隊，在只要贏球就能搭上季後賽末班車的情況下，靠著李家瑞和洋將狄帝在末節攜手砍下15分，以99：87擊敗夢想家，以第四種子晉級季後賽，也宣告第5名的富邦勇士隊4連霸夢碎。

攻城獅與富邦勇士在季末展開激烈的季後賽席次卡位戰，在前天富邦勇士於主場險勝領航猿隊，保住晉級最後一線生機後，攻城獅只要昨天擊敗夢想家，就能自力晉級季後賽，否則兩隊將在今天進行生死戰。

不過昨天來訪的夢想家，在仍有機會爭奪季後賽第一種子的情況下，並未讓攻城獅打得太過輕鬆，前三節打完夢想家還一度保有5分領先。不過末節攻城獅在防守端持續加壓，加上李家瑞與洋將狄帝挺身而出，兩人攜手拿下15分，比夢想家團隊單節14分還多出1分。

李家瑞昨天表現搶眼單場投進3顆三分球拿下16分，至於因傷缺陣近1個月的高國豪在昨天提前復出救火，雖然手感不佳出手9次僅命中2球拿下5分，但另有4籃板、3助攻，幫助攻城獅搶下關鍵戰勝利。

幫助球隊搭上季後賽末班車，李家瑞坦言在前天富邦勇士贏球後，全隊更是將士用命希望靠自力晉級季後賽，「今天贏算是釋放部分壓力，也增加我們很多信心，明天還是有一場比賽，要努力把例行賽最後一場比賽打完。」

在攻城獅搶下最後一個晉級名額後，今年PLG季後賽首輪也確定由第一種子領航猿出戰第四種子攻城獅，第二種子夢想家迎戰第三種子國王隊，季後賽將於23日點燃戰火。至於富邦勇士在隊史首度無緣季後賽後，也宣告4連霸夢碎。