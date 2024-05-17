PLG／許晉哲神調度富邦勇士續命 卡米諾斯拒對比賽評論

台北富邦勇士今天在背水一戰的情況下於主場迎戰桃猿璞園領航猿，雙方在一路拉鋸到延長賽後，富邦勇士靠著罰球與吳永盛的關鍵防守製造盧峻翔失誤，最終以92：89險勝，也保住晉級季後賽的最後一線生機，至於輸球的領航猿，總教練卡米諾斯賽後則是拒絕對比賽做評論。

富邦勇士在今天只要輸球就無緣季後賽的情況下，全隊將士用命與領航猿一路拉鋸到延長賽，但關鍵時刻領航猿接連因為犯規和技術犯規讓富邦勇士獲得4罰機會，富邦勇士總教練許晉哲更在比賽最後階段換上今天正規賽完全沒有出賽的吳永盛，而他也對盧峻翔完成關鍵抄截，成為本場比賽決定勝負的「神調度」。

談到在比賽最後階段派上前4節完全沒有上場的吳永盛，富邦勇士總教練許晉哲坦言，當時的想法就是讓防守好的先上，「那時候桂羽、廷兆都抽筋，志傑整場比賽都在用進攻幫助球隊，所以要找人在防守端幫忙分擔，而在防守端最好的就是永盛，很高興他利用這次抄截幫助球隊。」

而今天僅出賽1分50秒留下1抄截數據的吳永盛則說：「防守一直以來都是我強項，謝謝許哥信任我，讓我在最後上去防守。」

至於領航猿在輸球後，要搶下季後賽第一種子必須再等等，總教練卡米諾斯賽後則是拒絕對於比賽評論，「我不會對比賽作任何評論，否則我會遭到禁賽。」