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PLG／林志傑19分富邦勇士續命 領航猿爭龍頭仍有變數

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林志傑（右）攻下19分、8籃板幫助富邦勇士續命。圖／台北富邦勇士提供
林志傑（右）攻下19分、8籃板幫助富邦勇士續命。圖／台北富邦勇士提供

PLG例行賽倒數第3天賽程，台北富邦勇士與桃園璞園領航猿今天在和平籃球館上演排名關鍵戰，富邦勇士在只要輸球就將無緣季後賽的情況下，兩隊一路拚戰到延長賽，富邦勇士才靠著連續罰球取分和盧峻翔致命失誤，最終以92：89險勝，繼續保有爭奪季後賽門票資格。

排名第5名的富邦勇士，在與第4名的攻城獅還有2場勝差下，想要晉級季後賽，不僅本周最後2場比賽不僅非贏不可，還要看攻城獅臉色，至於領航猿只要今天贏球，就能確定以第1種子身份晉級季後賽，並在首輪遭遇第4種子。

而今天首節領航猿就在先發球員多點開花的攻勢，一度取得14分領先，不過第二節富邦勇士在簡廷兆領軍下展開追分，他單節命中2顆三分球拿下8分，幫助富邦勇士在半場打完追到僅剩1分差距。

易籃後兩隊展開激烈拉鋸，正規賽最後6分半鐘富邦勇士林志傑在命中三分球後超前比分，領航猿隨後靠著沃許本罰球追平後，再由盧峻翔砍進超前比分三分球，但強森又在倒數2分53秒投進三分球扳平，讓兩隊又回到原點。

倒數1分07秒簡廷兆助攻給塞瑟夫在籃下放進兩分，但盧峻翔李兩罰俱中追平，倒數4.4秒盧峻翔三分線外出手不進，簡廷兆上籃也未能命中，比賽進入延長賽。

延長賽倒數2分03秒盧峻翔翻身跳投命中後領航猿取得領先，但盧峻翔、陳昱瑞隨後連續吞下技術犯規，加上林志傑上籃遭到犯規，富邦勇士靠著4罰3中再度超前，盧峻翔在倒數13秒還在吳永盛防守下發生致命失誤，讓富邦勇士洪楷傑站上罰球線，幫助球隊在倒數6.4秒取得3分領先，最終領航猿最後一擊也未能命中，富邦勇士就以3分差距險勝續命。

富邦勇士今天以簡廷兆21分和林志傑攻下19分、8籃板表現最佳，至於領航猿則以盧峻翔21分表現最佳，沃許本則有23分、16籃板。

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