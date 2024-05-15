PLG／白曜誠關鍵跳投力退國王 領航猿主場11連勝

台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天與新北國王激戰到最後一刻才分出勝負，領航猿靠著白曜誠倒數0.32秒關鍵跳投，以92比90險勝，締造主場11連勝，寫下聯盟紀錄。

領航猿今天在主場桃園市立綜合體育館迎戰國王，兩隊都已晉級季後賽，國王確定拿下例行賽第3，至於領航猿還要與福爾摩沙夢想家爭奪季後賽頭號種子。

國王前一役對戰新竹御頂攻城獅，一口氣輪休包括林書豪在內6名主力，今天全數歸隊，國王開賽還在找尋手感，以4比9落後，洋將奧帝（Austin Daye）單節命中3顆三分球，打開球隊氣勢，首節以26比18超前。

領航猿次節由張鎮衙與洋將沃許本（JasonWashburn）開啟一波13比0攻勢扳平，而國王在楊敬敏及時火力挹注下，半場打完47比41領先。

雙方第3節多次互換領先，而領航猿的李家慷、張鎮衙輪番開火，加上前2節沉寂的盧峻翔火力復甦，一度領先達7分，而國王在林書豪、洋將曼尼高（Kenny Manigault）帶領下，追成68比69。

領航猿的張鎮衙決勝節單節飆進2顆三分球，率隊取得5分領先，而國王林書豪隨後還以顏色，並在倒數27秒把握2罰機會追平。

領航猿的白曜誠關鍵時刻展現強心臟，比賽結束前0.32秒時急停跳投，率隊以2分差氣走國王，領航猿本季寫下主場11連勝，與第2名夢想家勝差拉開至1.5場，距離奪得例行賽龍頭寶座更近一步。

白曜誠攻下生涯新20分，外加6籃板、6助攻，談到關鍵一擊，他賽後接受轉播單位訪問時透露，前一球上籃未進，反而被對手得分，原本有點不敢去接球，但在總教練提醒下，身為球隊控衛的他，決定承擔責任。

林書豪本季傷勢不斷，日前出戰攻城獅一役，造成右側眉骨部位撕裂傷，今天次節又與盧峻翔相撞，止住鼻血後才重回場上，林書豪上半場7投0中，下半場手感逐漸回溫，全場攻下17分，全隊僅次於洋將奧帝。