T1聯盟／臺北戰神逆轉勝闖冠軍賽 台新銀行祭一系列優惠活動

國內頂級職業籃球聯盟T1 League，2024球季已邁入尾聲，由台新銀行贊助職業籃球隊臺北台新戰神，成軍首年即打入季後賽，對上衛冕軍新北中信特攻，上演職籃金控大戰。臺北台新戰神展現初生之犢不畏虎的精神，在五戰三勝制的系列賽中，憑藉著認真、不放棄的精神，一路奮戰至最後一場，並在14日關鍵戰役中，球隊於大比分落後下，仍戲劇性的逆轉比分，最終擊敗對手，成功挺進聯盟冠軍戰，將於決賽面對台啤永豐雲豹，誓言要拿下隊史首座冠軍獎盃，把榮耀留在臺北。台新銀行為歡慶戰神晉級冠軍賽，特別祭出一系列優惠活動。

台新銀行總經理暨臺北台新戰神領隊尚瑞強表示，球隊成軍不到一年，從開季之初就備受挑戰與質疑，但球隊始終上下一心，秉持著永不服輸的精神與堅強的韌性，克服重重難關，更在充滿張力的季後賽，數度從大幅落後的情況下緊咬對手、追回比分，成功逆轉戰局，擊敗強敵新北中信特攻，晉級總冠軍賽。臺北台新戰神堅持認真的態度，最終也獲得好的結果及多數球迷的肯定。而台新銀行作為選手最大後盾，接下來也將繼續陪同球隊向前邁進，挑戰職籃總冠軍，成為戰神最佳戰友。

尚瑞強說明，台新長期贊助國內各項體育活動及大型賽事，無論在南投空手道隊、女子高球、女子路跑、HBL到職業籃球隊，都有亮眼的成果。同時更孕育出多位好手，像是亞運金牌谷筱霜、台灣女子高球一姊錢佩芸等，為國爭光。近年更數次獲得體育推手獎肯定，躍升運動企業標竿之一。未來台新也將積極致力ESG發展，並透過支持運動，來實踐聯合國永續發展目標(SDGs)，達到促進各年齡層健康生活與福祉。

臺北台新戰神成立以來，頻頻為臺灣籃壇開啟新的篇章、注入嶄新活力。繼邀請兩千名國軍官兵共同觀賞賽事後，四月又在臺北大巨蛋舉行雙北反毒籃球對抗賽，創國內職籃進場觀賽人數紀錄。14日一舉扳倒聯盟常勝軍新北中信特攻，晉級總冠軍賽，再度引爆話題。

台新銀行為歡慶戰神晉級冠軍賽，特別祭出一系列優惠活動，包括提供台新卡友精選餐廳，包含北村豆腐家、涓豆腐、帕泰家、姜滿堂、欣葉台菜、金爸爸、碳佐麻里精品燒肉等，刷卡享升等「多一盤」禮遇。另外，即日起至5月31日止，使用台新信用卡筆筆消費再抽威秀影城電影優惠票2張(限量10組)；同時亦推出Richart APP通路申購基金定期定額，享手續費及信託管理費0元優惠。隨著T1冠軍賽事到來，台新後續也將祭出更多優惠，歡迎民眾多加利用台新支付工具及數位金融產品，限時搶好康，並一起為臺北台新戰神加油。