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HBL／圖西、黃萬隆擔任總監 籃球訓練營暌違4年重啟

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
暌違4年，「Nike All Taiwan Camp 籃球訓練營」今年重啟，女子組今天開訓。圖／Nike提供
暌違4年，「Nike All Taiwan Camp 籃球訓練營」今年重啟，女子組今天開訓。圖／Nike提供

受新冠肺炎疫情停辦4年的「Nike All Taiwan Camp 籃球訓練營」，今年終於回歸，今天女子組率先開訓，訓練營由中華籃協新聘任的外籍教練圖西（Gianluca Tucci）、台北戰神籃球隊執行長黃萬隆共同擔任訓練營總監，剛和國泰人壽完成WSBL連霸的學姊陳薇安及劉昕妤也擔任客座教練，和小學妹交流。

Nike自2005年起開始舉辦「Nike All Taiwan Camp 籃球訓練營」，聚集來自全台各地18歲以下的菁英籃球員一起切磋球技；暌違4年重新啟動的訓練營由女子組先開始，球員以U17世青及U18亞青代表隊的培訓球員為主體，匯集113學年HBL冠軍隊北一女中、亞軍普門中學、季軍陽明高中和金甌女中、淡水商工、永仁高中及南山高中球員，一今天起一連4天在黎明技術學院接受教練團規劃的訓練課程。

男子組20日接棒，24日結訓日當天，男子組成員更將和今年完成UBA公開男一級4連霸的政治大學「雄鷹」男籃及二級冠軍黎明學院進行傳承賽。

中華籃協聘任的外籍教練圖西（Gianluca Tucci）擔任訓練營總監。圖／Nike提供
中華籃協聘任的外籍教練圖西（Gianluca Tucci）擔任訓練營總監。圖／Nike提供

今年訓練營由圖西和黃萬隆共同擔任總監，率領來自台灣各地的優秀教練擔任本地執行教練團，包括劉錚、陳盈駿、胡瓏貿、林庭謙、黃英利、黃品蓁、林育庭、陳薇安、林文佑 、彭曉彤和劉昕妤在內的現役職業球員也將擔任客座教練，透過經驗分享將堅持不懈的信念傳給新生代球員。

獲得113年HBL女子組MVP的北一女米靖恩投入訓練營訓練。圖／Nike提供
獲得113年HBL女子組MVP的北一女米靖恩投入訓練營訓練。圖／Nike提供

中華籃協聘任的外籍教練圖西（Gianluca Tucci）擔任訓練營總監。圖／Nike提供
中華籃協聘任的外籍教練圖西（Gianluca Tucci）擔任訓練營總監。圖／Nike提供

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