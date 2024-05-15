國泰青年節3x3籃球賽 北區初賽板橋登場

國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽北區初賽5月12日在板橋登場，雖然適逢母親節，仍吸引許多熱愛籃球的青年學子報名參賽，為奪下全國總決賽門票 ，各隊競爭激烈，在場上展現精湛球技。

從各區脫穎而出的代表隊伍，6月8日將齊聚板橋體育場，決定2024年最強3x3隊伍獎落誰家。

高中、大專組同場競技 國泰為學子搭籃球舞台

為鼓勵年輕學子努力向學、築夢踏實，並培養良好運動習慣，深受好評的國泰青年節3x3賽事持續舉辦邁入第21年，廣邀愛好籃球的高中、大專學生組隊挑戰，希望能提升校園運動風氣，加強團隊合作精神。

擔任多年賽事裁判長的張呂岳表示，很多熟面孔的出現，顯示國泰一路陪著喜愛籃球的孩子長大，賽事受到期待與重視，企業不僅投入資源推廣基層籃球，對於賽事的嚴謹跟公平性的堅持，都可以看見國泰的用心。

在比賽現場，國泰也與新北市政府警察局板橋分局合作，面對近年來猖獗的詐騙現象進行宣導，特別提醒年輕學子要注意網路詐騙氾濫，要特別謹記「 一聽、二掛、三查證」的反詐原則，避免成為被詐騙對象。

陽明交大室友組團參賽 秉持快樂打球健康完賽

挑戰大專女子組、來自陽明交通大學「57210」，是由室友組成的球隊，大三的陳湘婷、大二的陳宜葶、林媗逸、歐䕒雯因為喜歡籃球，報名參加國泰青年節3x3賽事，陳宜葶說，「我們大一住210、現在住在572，不知道要用什麼名字，就用房間號碼來當隊名」。

林媗逸說，高中就知道國泰一直有在辦球賽，但一直到今年在社群上滑到賽事資訊，才決定大家組隊參賽，「其實沒有什麼設定目標，我們只想要快樂打球、健康完賽，至於成績，能走多遠就多遠」。

喜歡打球的她們，會利用下課後練球培養默契，有打全場也練3x3，利用機會來以球會友，在球場上增加實戰經驗。雖然參賽隊伍很多，但她們覺得賽事檢錄跟安排都很流暢，而裁判群非常專業，值得稱讚。

國泰青年節3x3賽事吸引喜愛籃球學生參加，競爭激烈。圖/國泰金控提供

跨校組隊展現好默契 享受場上打球時光

高中男子組「庫拉皮卡丘隊」以隊員綽號命名，由來自成功高中二年的蔡元鈞、大安高工二年級何秉軒、張祖霖組成，比賽當天三人才首度見面，但透過在場上打球培養默契，隊長蔡元鈞說，「打起來很順，感覺滿好的啊，希望能有好成績，可以送給媽媽一個母親節禮物」。

何秉軒說，他們三人都是愛打球的狂熱分子，有空就會分別相約打球，像他一周可能會打五天，到球場去報隊鬥牛，增加實戰經驗，因此，雖然是第一次組隊參賽，「但因為常打球，所以在場上很快就能夠進入狀況」。

蔡元鈞也說，打3x3跟5x5不大一樣，反正就8分鐘 ，所以他幾乎不保留體力，衝就對了，「反正參賽隊伍很多，可以再找時間休息，所以應該還好」。他們覺得國泰的規劃很不錯，裁判在場上也會提醒賽事規則，他們很享受在場上打球的感覺。

總決賽6月8日登場 挑戰冠軍榮耀

國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽總決賽將於6月8日在板橋體育場舉辦，從各分區初賽脫穎而出的隊伍將齊聚一堂，一起挑戰冠軍榮耀，歡迎來為這群熱愛籃球的年輕隊伍們搖旗吶喊加油鼓勵。