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PLG／韓籍啦啦隊趙娟週神似Irene 已抵台有望加入領航猿

聯合新聞網／ 綜合報導
韓籍啦啦隊女神趙娟週。 截圖自趙娟週IG
韓籍啦啦隊女神趙娟週。 截圖自趙娟週IG

自去年韓籍啦啦隊女神李多慧加盟樂天桃猿隊引發轟動後，各職業球團都開始積極尋找啦啦隊外援，如今PLG職籃桃園璞園領航猿隊也有望引進新韓援。

領航猿啦啦隊Pilots Crew官方社群帳號昨天曬出一張圖，暗示有新啦啦隊成員加入。眼尖的網友馬上聯想到IG粉絲多達18.5萬的趙娟週，趙娟週也在個人社群發文曬出前往台灣的機票，據《NOWnews》報導，Pilots Crew有2名成員拿著自製歡迎牌，在桃園機場接機。

趙娟週去年曾與韓國職棒樂天巨人隊來台，參加桃猿舉辦的《辣年糕趴》，她因外型神似韓國女團Red Velvet門面Irene（裴柱現），獲得大批粉絲支持。她今年4月24日現身台南棒球場，並穿著統一獅隊球衣，還在IG分享與統一獅啦啦隊成員瑟七及JOY跳舞的影片，引發不少球迷遐想。

如今趙娟週有望先加盟Pilots Crew，不過PLG球季已邁入尾聲，領航猿例行賽主場只剩1場賽事。

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