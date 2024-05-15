T1聯盟／特攻無緣衛冕 戰神搶進冠軍賽

「吊車尾」闖進T1聯盟季後賽，台北台新戰神卻成為大黑馬，昨更是克服最多18分落後，在洋將恩多34分、本土後衛曹薰襄22分，雙雙攻下本季新高聯手下，以97：91淘汰衛冕軍新北中信特攻，驚奇搶進總冠軍賽，下周將和同樣首闖季後賽的台啤永豐雲豹正面對決。

戰神本季才成軍，從例行賽初期戰績不佳、總教練離開等低潮，到闖進季後賽且把握住驟死戰勝利，代理總教練許皓程給球員滿滿肯定，他透露關鍵戰前主力後衛林秉聖發高燒，恩多也是帶傷上陣，但球員都堅持到最後一刻，也讓總冠軍挑戰有「表弟」卡森斯所屬的雲豹有更多可看性，他笑說：「我們是支新球隊，是隻菜鳥球隊，沒什麼壓力，我也是一直在學習，下個系列賽會怎麼發展我們也不知道，就盡全力打，教練團盡量去準備。」

上季還是特攻成員的林秉聖，昨抱著病體出賽38分鐘，坦言身體已經吃不消，是靠著意志力拚戰到最後，很高興有圓滿結果；轟下本季新高22分的曹薰襄補充說，知道林秉聖想贏前東家的內心渴望，很開心為隊友、團隊拿下勝利，他更霸氣說：「現在我們不是新球隊，是冠軍級別的球隊，下次我就會說我們是冠軍隊。」

特攻除是衛冕軍更是例行賽戰績最佳的球隊，但昨天當家後衛林韋翰遭禁賽無法上陣，又遇曾文鼎發燒、洋將艾德急診等狀況，昨天沒能守住主場勝利。教頭李逸驊嘆本季傷兵太多，休季期間有很多調整空間，目標下季重返榮耀。