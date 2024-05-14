T1聯盟／18分落後逆轉勝！戰神退衛冕軍特攻驚奇搶進總冠軍戰

第一年創隊就打進T1聯盟季後賽，台北戰神寫下黑馬大驚奇，首輪不但和衛冕軍新北中信特攻戰到驟死第5戰，今天關鍵戰更克服最多18分落後，在洋將恩多、本土後衛曹薰襄雙雙拿下本季新高發揮下，上演驚奇逆轉，硬是以97：91踢館成功，淘汰衛冕軍闖進總冠軍戰。

今天登場的關鍵第5戰在衛冕軍特攻主場新莊體育館進行，特攻當家主控林韋翰雖因前一場連吞技術犯規遭追加禁賽，今天無法出賽，但特攻上半場點點開花，首節有洋將艾德11分發揮，第二節再打出10：0攻勢，一度取得40：22領先。

戰神靠洋將恩多領軍追分，加上射手黃聰翰外連飆2記三分彈帶動戰神回敬16：4攻勢，半場打完比分追近到42：52。

第三節戰神在恩多領軍下持續縮小比分，5分47秒曹薰襄打進後更以62：62追平；特攻洋將柯丹的三分彈雖讓特攻再取得領先，但戰神林秉聖「開後門」先拿2分，3分34秒曾文鼎被吹違反運動精神犯規，林秉聖2罰得手反讓戰神以66：65首度領先。2分32秒阿巴西快攻打進，特攻重回領先，回頭戰神林宜輝籃下得手，特攻艾德籃下補籃也打進，1分15秒陳文宏飆進進攻時間到點前的底角外線，加上33.7秒曹薰襄拋投得手完成「3分打」，戰神反以74：69領先進入決勝節。

阿巴西第四節外線先破網，魏嘉豪追加三分彈，特攻追到77：78，7分23秒克力斯進球將比分80：80追平，但曹薰襄馬上回敬三分彈，戰神洋將強森又把握特攻失誤連進2球，戰神一波7：0攻勢逼特攻喊出暫停；恢復比賽後強森又打進高難度進球，特攻直到5分12秒才靠柯丹罰球終止超過2分鐘得分荒，但4分52秒曹薰襄再飆三分彈，戰神領先達到92：82。

3分56秒阿巴西飆進外線，戰神暫停後柯丹再飆三分彈，特攻將差距縮小到4分；恩多為戰神打進保險分後握有94：88領先，1分22秒柯丹2罰失手後特攻2次外線嘗試又無果，1分04秒恩多雖雖被吹技術犯規讓阿巴西罰球得分，但特攻接續嘗試都無果，最終戰神就在恩多34分、曹薰襄22分聯手下以97：91搶下重要勝利。

T1聯盟總冠軍賽採7戰4勝制，24日開始進行首戰，主場配置採「2-2-1-1-1」，若打滿7場將在6月7日產出年度冠軍。台啤永豐雲豹已經搶下第一張門票，戰神上演驚奇「下剋上」戲碼會師總冠軍賽，也代表今年將出現全新冠軍隊伍。