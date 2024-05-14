T1聯盟／冠軍門票驟死戰 特攻半場10分領先戰神
獲勝就能拿到T1總冠軍賽門票的驟死戰，衛冕軍新北中信特攻雖少了當家主控林韋翰，但上半場點點開花，首節有洋將艾德11分發揮，第二節換柯丹10分挹注，半場打完取得52：42優勢。
季後賽首輪採5戰3勝制，特攻和戰神前4場打完各拿2勝，今天艾德弧頂三分球率先破網，特攻「黑豹」阿巴西切入後特攻打出5：0開局攻勢；戰神靠曹薰襄回敬三分彈，恩多快攻灌籃追平比數，但阿巴西再投進外線，個人連拿7分，加上克力斯拋投得手、艾德補刀，謝亞軒快攻也把握，特攻打出20：7開節攻勢，首節也握有30：22優勢。
第二節特攻再打出一波10：0的開節攻勢，戰神靠恩多罰球單節分數才開張，5分37秒也是恩多投進戰神單節第一個進球，不過恩多持續得分，加上黃聰翰外線開火，他連飆2記三分彈帶動戰神回敬16：4攻勢，差距縮小到38：44。
特攻靠洋將柯丹穩住領先，他單節外線3投2中攻下10分，包括讀秒階段的三分彈，讓特攻半場打完仍握有52：42領先。
T1聯盟總冠軍賽採7戰4勝制，24日開始進行首戰，主場配置採「2-2-1-1-1」，若打滿7場將在6月7日產出年度冠軍。台啤永豐雲豹已經搶下第一張門票，例行賽搶下龍頭的衛冕軍特攻若晉級將握有主場優勢；若是戰神闖關，將由雲豹握有主場優勢，且兩支隊伍都是季後賽新面孔，確定會出現新科冠軍隊伍。
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