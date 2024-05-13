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籃球／說到做到！魔獸為台灣震災盡心力 將捐出服飾品牌部分收益

聯合新聞網／ 綜合報導
「魔獸」霍華德。 截圖自霍華德FB
「魔獸」霍華德。 截圖自霍華德FB

前NBA球星「魔獸霍華德Dwight Howard）前年11月來台，加盟T1聯盟雲豹隊，引起一陣魔獸旋風。儘管他本季未重返台灣籃壇，仍隨時關心台灣，今天他宣布將個人服飾品牌部分收益，捐助台灣震災。

花蓮4月3日發生強震後餘震不斷，魔獸上個月底發文為台灣祈福，並強調會協助台灣災民，如今他在個人社群發文宣傳個人服飾品牌，並提到，「銷售所得將用來幫助台灣地震受害者救援計畫，仍為大家祈禱，希望你們能堅強地從地震和餘震中恢復。」

魔獸還表示，「我目前正在做一些事，為那些受影響的人籌備資源，並計畫很快回到台灣，給大家帶來一些驚喜，帶回微笑。另外，為了紀念母親節，會為失去母親的人們舉辦贈品活動。」

Dwight Howard 霍華德 魔獸

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