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WNBA／「克拉克旋風」席捲女籃 新賽季首戰門票銷售一空

中央社／ 綜合外電報導
今年WNBA選秀狀元克拉克，球場魅力可說是風靡全美，吸引巨量眼球。 路透社
今年WNBA選秀狀元克拉克，球場魅力可說是風靡全美，吸引巨量眼球。 路透社

WNBA新賽季明天登場，今年備受矚目的選秀狀元克拉克（Caitlin Clark）將首度代表印第安納狂熱隊（Indiana Fever）亮相，也為職業女籃的新時代拉開序幕。

法新社報導，在大學生涯改寫記錄、打破觀眾人數和電視收視記錄後，克拉克將參加印第安納狂熱隊在客場對陣康乃狄克太陽隊（Connecticut Sun）的賽季開幕戰。

對克拉克在WNBA例行賽首秀的期待，已經開始像她大學生涯一樣令人興奮，當時滿座的人群湧向克拉克所屬愛荷華大學的比賽，只為一睹一代天才的風采。

明天在康乃狄克州安卡斯維爾（Uncasville）金神體育館（Mohegan Sun Arena）舉行的比賽門票已經銷售一空，場邊座位在二手市場上的售價高達4262美元（約新台幣14萬元）。

金神度假村總經理漢密爾頓（Jeff Hamilton）說：「這是WNBA史上最大的比賽之一。我們體育館的門票已經賣完，這是我們最受歡迎的比賽，甚至比我們在決賽中的比賽更受歡迎。」

克拉克現象的證據已經在熱身賽顯現出來。

1萬3000多名球迷9日湧入印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）的甘布里吉體育館（Gainbridge Fieldhouse），觀看克拉克加入狂熱隊的首場主場比賽，入場人數超過24年前創下的9000多人熱身賽觀眾人數紀錄。

明天的比賽將在體育電視頻道ESPN上向全國轉播，ESPN上週在新聞稿中承諾將「採取WNBA總決賽等級的製作格局」。

籃球

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