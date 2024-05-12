SBL／「洋將我扛」藍少甫高效率20分 裕隆奪冠功臣

中央社／ 台北12日電
第21屆SBL超級籃球聯賽總冠軍賽12日在板橋體育館由裕隆納智捷隊與台灣啤酒隊進行封王戰，終場由裕隆以88比84拿下勝利，球員在場內開心歡呼。中央社 中央通訊社
第21屆SBL超級籃球聯賽總冠軍賽12日在板橋體育館由裕隆納智捷隊與台灣啤酒隊進行封王戰，終場由裕隆以88比84拿下勝利，球員在場內開心歡呼。中央社 中央通訊社

SBL裕隆納智捷今天如願收下第21季總冠軍，陣中從T1獵鷹以「交流」方式轉戰裕隆的前鋒藍少甫，僅出賽17分鐘就攻下20分，並有效箝制對手洋將發揮，算是功臣之一。

超級籃球聯賽裕隆納智捷去年11月受到假球、簽賭案影響，後續總計開除9人，等於全隊打掉重練，而藍少甫今年1月以交流的方式，從T1職業籃球聯盟台鋼獵鷹轉戰裕隆，這也是他過去9個月以來效力的第4支球隊。

今天在最關鍵的總冠軍賽第5戰，藍少甫僅出賽17分鐘就攻下20分、3助攻、1籃板，且三分球5投4中；在防守上也靠著壯碩的身材，和台啤洋將菲爾斯多次在籃下對抗，兩人也都提前進入犯規麻煩，成功抵消對手洋將的威力。

藍少甫在接受中央社記者訪問時笑說，其實從打球開始都是在跟洋將對抗，「所以這場比賽對我來說也還好，畢竟都是最後一場了，我就是告訴自己要想盡辦法幫助球隊」。

藍少甫也提到，其實隊友在防守上幫他很多，「所以我有餘力也要在進攻上幫助球隊，加上今天手感比較好，也就有信心在外線出手」。

裕隆陣容更換後成軍不到2個月，藍少甫就加盟球隊，也是陣中少數有職籃經驗的球員，他透露，其實球隊裡除了周士淵外，其他人年紀都差不多，「所以有什麼問題或想法，都會直接講出來當面溝通，隊上的氣氛算是蠻好的」。

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