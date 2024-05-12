PLG／夢想家延長賽不敵領航猿 剩最後一役仍有望拚例行賽龍頭

福爾摩沙夢想家今於台中主場迎戰桃園璞園領航猿，本場賽事一開始便形成拉鋸戰，雙方出現19次平手並互換了46次領先，一路激戰至延長加賽，最終夢想家未能掌握最後一波進攻，以88比90落敗。雖未能搶下勝利，但本場賽事夢想家全員皆兵，其中林俊吉出賽全隊最高的39分鐘，也繳出全場本土最高的20分，其中包含四記外線，更外帶7助攻6籃板2抄截，展現出MVP身手。

首節夢想家林俊吉與吉爾貝克（Brandon Gilbeck）聯手攻下16分，幫助球隊首節取得2分領先，次節，雙方維持高強度對抗互不相讓，夢想家林俊吉能裡能外，半場結束個人已砍進15分，其中外線三投三中，帶領球隊持續取得領先。易籃後，夢想家陳振傑連續兩記三分命中加入得分行列，不過而後依舊相互拉鋸，強悍的防守使得雙方第三節單節得分皆未超過20分。決勝節，夢想家一度遭對手逆轉，但團隊仍維持韌性將分數咬回，倒數12秒雙方平手，最後一波攻擊未果激戰至延長賽。延長賽中，夢想家雖一度握有領先優勢，不過未能延續進攻火力，終場就以2分之差落敗。

總教練皮爾曼表示，這是場很艱難、有挑戰但很有趣的比賽，「這場比賽一直都是拉鋸戰，比賽結束後，我總在想還有哪邊可以做得更好，必須說是有點沮喪，不過就持續反省，也告訴球員們，不要忘記我們是一支很有韌性的球隊。」林俊吉也提到，今天雙方都很想要拿下勝利，「經過這場比賽也提醒我們，季後賽每場賽事強度一定都會很高，所以要更把自己調整好，迎接接下來最重要的階段。」

夢想家目前戰績24勝15敗暫居第二，下場賽事 將於下週六（18日）踢館新竹御頂攻城獅迎接例行賽最後一場賽事，目標搶下勝利爭取聯盟例行賽龍頭。