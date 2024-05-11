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PLG／國王搶下季後賽門票 林書豪期待兄弟聯手拚戰
靠著台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士落敗，新北國王確定搶下季後賽席次，當家球星林書豪今天表示，非常期待與弟弟林書緯聯手拚戰季後賽。
日前福爾摩沙夢想家、桃園璞園領航猿已經相繼取得PLG季後賽門票，而暫居第3名的國王，隨著勇士今天以81比85不敵夢想家，確定成為第3支晉級季後賽的球隊，而最後1個席次將由挑戰4連霸的勇士與新竹御頂攻城獅爭奪。
國王今天主場迎戰高雄17直播鋼鐵人，全隊打出平隊史紀錄的35次助攻，而且先發5人得分皆達到雙位數，其中以曼尼高（Kenny Manigault）的18分、11籃板、7助攻最為亮眼，加上板凳出發的洋將奧帝（Austin Daye）攻下全隊最高25分，最後以113比101擊敗鋼鐵人，勇奪近期4連勝。
逐漸擺脫傷痛困擾，此役先發上陣的林書豪，攻下14分、9籃板、5助攻，他認為國王最大的優勢是陣中擁有很多不俗的球員，只要5名球員在場上放在好的位置，會讓對手相當難防守，「今天我們在進攻端表現出色，我特別想提到（蘇）士軒，不論上場時間多寡，都能把握住機會，而且整季非常穩定。」
上季無緣率領鋼鐵人晉級季後賽，如今林書豪與弟弟林書緯在國王攜手，即將迎來PLG生涯的季後賽初體驗，他笑說相當期待，「不管身處哪個聯盟的4、5、6月，絕對都是最好玩的。」
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