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PLG／沃許本、盧峻翔攜手 領航猿擊退攻城獅

中央社／ 台北10日電

台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿洋將沃許本、盧峻翔今天各攻下25分，聯手以98比81擊敗新竹御頂攻城獅，而攻城獅輸球後與富邦勇士僅剩1場勝差，也讓季後賽卡位戰更加白熱化。

攻城獅在少了因右腳踝傷勢休兵的球星高國豪後，過去7戰只拿到2勝，今天作客桃園市立綜合體育館出戰已晉級季後賽的領航猿，繼續為季後賽門票努力。

攻城獅首節還以21比19領先，領航猿次節在盧峻翔、洋將沃許本（Jason Washburn）帶領下，以52比45超前。

攻城獅上半場攻勢集中在洋將克拉（Earl Clark）身上，前2節轟下21分，比他過去2場比賽總得分都還多。

領航猿第3節打出一波22比16攻勢，末節更一度將領先差距擴大至20分以上，勝負大致底定後，兩隊也輪流換上替補球員。

領航猿的沃許本此役繳出25分、17籃板，盧峻翔同樣進帳25分，包括5顆三分球。攻城獅的克拉攻下23分、11籃板，至於得分主力艾夫伯（MichaelEfevberha）手感不佳，20投僅3中、拿下13分，也讓球隊陷入3連敗。

PLG例行賽進入尾聲，新北國王、攻城獅、勇士爭奪最後2張季後賽門票，而近期拿下3連勝的國王，幾乎已經一腳跨進季後賽，最快11日就能搶下晉級門票。

排名第4攻城獅今天輸球後，與排名第5的勇士之間僅剩1場勝差，兩隊後續都僅剩3場比賽，且19日例行賽最終戰將正面對決，本季PLG最後一支晉級季後賽隊伍，很可能要到當天才會揭曉。

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