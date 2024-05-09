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T1聯盟／與戰神打防守焦土戰 特攻教頭稱籃框像不存在

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
特攻教頭李逸驊。圖／T1聯盟提供
特攻教頭李逸驊。圖／T1聯盟提供

台北台新戰神今天與新北中信特攻在台大體育館進行季後賽第3場比賽，不過兩隊整場比賽手感冷冰冰，合計出手78次三分球僅命中14球，打了一場防守焦土戰，而賽後特攻教練李逸驊也直言，昨天前來練球時就發現籃框偏硬，且會與觀眾席顏色混淆的狀況，但他也強調兩隊比賽條件相同，不能作為投籃失準的藉口。

戰神今年季後賽將主場賽事搬至台大體育館舉行，不過兩隊今天首度在此場地出賽也都展現對於球場的不適應，上半場兩隊命中率都不到3成5，其中地主戰神更是三分球出手14次僅命中2球，而兩隊整場比賽三分球出手78次更僅命中14球，命中率不及1成8。

對於今天兩隊在命中率都不佳的情況下，打了一場防守焦土戰，特攻總教練李逸驊說：「昨天來練球就發現這框特別硬，底線看過去籃框跟椅子顏色一樣，加上今天進來的台新球迷都是穿著紅色，看過去感覺框好像不存在，投起來不太順手，但不能怪這場地，兩邊是在同樣狀況下比賽，最重要的是我們都壓到最後才出手，好的出手時間並沒有把握住。」

此外，李逸驊也提到今天下半場戰神在防守端的加壓以及帶來的身體強度，確實對於球隊造成相當大的影響，尤其下半場戰神球員對於林韋翰的身體對抗，更是讓他被撞得東倒西歪，「從第一場前我們就壓力很大，尤其韋翰傷勢是一個很大問題點，他上來對方知道他腳狀況不好，給他很大加壓，更多的衝撞讓他的腳傷勢變得更加嚴重，但裁判沒有響哨。」

台新戰神 新北中信特攻 籃球

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